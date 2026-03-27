En Onda
Que me devuelvan la motivación
"No es indiferencia, es más bien algo parecido a lo de la 'marmota' o a un 'ya lo sabía'", así que "le pido a plantilla y cuerpo técnico que me devuelvan la motivación, sólo ellos pueden hacerlo"
Félix Lluch
Me ha costado ponerme de nuevo ante el teclado. Supongo que se debe al parón en la liga, a las fiestas falleras pasadas, a las fiestas que vienen, a la primavera, a cómo me he levantado hoy, y también, creo, a la falta de motivación.
Si el equipo no viniera de esa última derrota en casa, si estuviéramos más cerca de los tres de arriba, si pudiéramos alcanzar a alguno de ellos en Alberic, seguro que estos días se me hubieran hecho largos, que estaría ansioso, esperando que se jugara ya la próxima jornada, pero no me siento asó.
No es indiferencia, es más bien algo parecido a lo de la “marmota” o a un “ya lo sabía”, que es lo que dicen aquellos que siguen al Olímpic desde la distancia, sin acudir a La Murta, pero que tienen una bola de cristal que les hace predecir un futuro que ven generalmente negro.
No me gusta estar así, es demasiado pronto, aún no ha finalizado el mes de marzo.
Así que le pido a plantilla y cuerpo técnico que me devuelvan la motivación, sólo ellos pueden hacerlo. El partido tiene su morbo: es en Alberic, nos eliminó en La Nostra Copa, se juega un Torrevieja-Benidorm y el Eldense B juega en Calpe, ¡nos podemos acercar de nuevo!
Creo que hay más gente que quiere que el equipo les devuelva la motivación que hayan podido perder. No la ha perdido el entrenador, pero quiere que la tengan los jugadores. Las jornadas van pasando y las oportunidades también. El penúltimo cartucho se disparará este sábado el Alberic. No hay que desaprovecharlo.
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