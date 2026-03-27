La diputación promueve la prevención de incendios a través del pastoreo en Montitxelvo

La Diputació de València está llevando a cabo tareas de mantenimiento en prevención de incendios con ganado en las inmediaciones de los municipios de Montixelvo y Aielo de Rugat. Esta actuación, que -como ya informó este diario- empezó a mediados de febrero, se prolongará hasta junio con el objetivo de tener la zona limpia y protegida con cortafuegos de cara a la época estival cuando aumenta el calor y el riesgo de incendio se incrementa.

Estos trabajos de silvopastoreo se están desarrollando por el Observatorio del Pastoralismo Extensivo del Mediterráneo (OPEM) a través de una subvención de 36.000 euros de la Diputación gracias a la que 150 cabras y ovejas se encargan de luchar de manera pasiva contra los incendios forestales. El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, junto con el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, así como representantes de OPEM y de algunos municipios de la Vall d’Albaida han visitado este viernes el cortafuegos de la Planissa en Montitxelvo donde se encuentra el ganado.

Para el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, este proyecto significa “reivindicar nuestro territorio, entenderlo y protegerlo con inteligencia y respeto, pensando que se puede hacer una mejor gestión sin esperar que haya incendios para poder actuar”. Así, ha asegurado que con esta acción la Diputación “prima la prevención, recuperar nuestra historia y la del pastoreo ya que tradicionalmente ha existido y puede seguir haciéndolo en comarcas como la Vall d’Albaida, la Costera o la Safor”.

Además, el presidente ha puesto el foco en uno de los principales objetivos de la Diputación, la lucha contra la despoblación: “Es importante que apostemos por proyectos como este que ayudan a que haya más gente en los pueblos, a impulsar un motor económico y a mantener nuestro entorno”. “Lo hacemos en colaboración con OPEM porque las administraciones tenemos que colaborar con el tejido asociativo y en este caso con una ONG que protege el pastoreo extensivo”, ha concretado.

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha subrayado que la Diputación “quiere estar al lado de los pueblos y de agrupaciones como esta que trabaja para proteger el pastoreo y prevenir los incendios”. “Es una oportunidad para mantener el trabajo que ya han hecho las Brigadas Forestales en tareas como la habilitación de pistas o la limpieza de caminos”, ha explicado Mascarell, al tiempo que ha expresado su voluntad de que más municipios se sumen a esta iniciativa.

Este proyecto se encuentra enmarcado en la convocatoria de ayudas de concurrencia a entidades no lucrativas para dinamización socioeconómica del territorio, dotadas con 250.000 euros. Entre otros, también se han subvencionado proyectos como la Expedición Cabanilles que esta edición es en la Serranía, Asociación Alegría de acompañamiento a mayores en Sot de Chera, la recuperación del entorno del Xúquer en la Ribera o el programa para dar uso a casas cerradas a través de l’Oficina d’Habitatge Rural de la Safor.

Observatorio del Pastoralismo Extensivo del Mediterráneo

La puesta en marcha del Observatorio del Pastoralismo Extensivo del Mediterráneo (OPEM) obedece a la necesidad de crear un organismo capaz de empoderar a las personas ganaderas y pastoras y pastores extensivos de los territorios litorales del arco mediterráneo ibérico.

El OPEM pretende aumentar la visibilidad social de este particular segmento profesional con la pretensión de potenciar los usos pastoriles diferenciados que se practican en la cuenca mediterránea. La misión del OPEM es ayudar a los ganaderos y pastores extensivos mediterráneos en la mejora y permanencia de sus explotaciones, y así favorecer la dispensación de servicios medioambientales que procuran mediante su actividad.

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Paco Rubio, secretario técnico del OPEM, ha recalcado la importancia de la ganadería en la lucha contra la despoblación y en la prevención de incendios porque “el fuego no entiende de términos municipales”.