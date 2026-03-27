FirAll celebra su décimo aniversario en Xàtiva: este es el amplio abanico de actos ofertados

Xàtiva acogerá del 17 al 19 de abril la décima edición de FirAll, una cita ya consolidada que pone en valor el ajo tierno como producto emblemático del territorio, así como el trabajo de los agricultores locales y la riqueza gastronómica y cultural vinculada a este cultivo.

Ya se han iniciado diversas visitas a campos agrícolas con la participación de colectivos y centros escolares como Aspromivise, Martínez Bellver, Gozalbes Vera, Acofem, CP Novetlè y Attilio Bruschetti, con el objetivo de acercar el proceso de cultivo del ajo tierno a diferentes sectores de la sociedad. Estas visitas están programadas entre el 24 de marzo y el 1 de abril.

La programación central tendrá lugar del 17 al 19 de abril en la Avenida Selgas (junto al Gran Teatro), con un amplio abanico de actividades que combinan gastronomía, cultura, música y propuestas familiares.

El viernes 17 de abril destacará el concurso gastronómico “El Simarro cocina el ajo tierno” (10h), seguido de la inauguración oficial de FirAll 2026 a las 19 horas. La jornada se completará con el FirAll Tast (19:30h), una experiencia sensorial que fusiona el mundo del aceite de oliva con los vermuts y licores artesanales, con maridaje a cargo de Bodega Eras y Campo Enguera.

El sábado 18 de abril comenzará con el concurso de almuerzos firalleros con cocas (9:30h) y la inauguración del segundo día con el pregonero de honor (10h), que este año será el exconcejal Miquel Lorente. A lo largo de la mañana se desarrollarán las jornadas de cocina familiar con el concurso MiniXef del Ajo Tierno (10:30h), dirigidas por los profesores Fernando Cebrià y Javi Benavent, ex cocinero de El Celler de Can Roca. También tendrán lugar actividades infantiles como “La cata secreta” (11:30h) y la apertura del Espai FirAll Menut (de 11 a 14 h y de 17:30 a 19:30h), una zona dedicada al juego y la creatividad.

Entre otras actividades, se incluye el pódcast en directo “Bar Trinquet” (12:30h) con la participación del historiador Vicent Baydal, el tradicional concurso de atar ajos tiernos (17:30h), así como un homenaje a los ajeros. La jornada concluirá con talleres infantiles y el FirAll Fest (18:30h), con las actuaciones de Los Saitis, Maravall y Cactus.

El domingo 19 de abril continuará la actividad con el Espai FirAll Menut, un concierto infantil a cargo de Descabezadas con Proyecto Caravana (12:30h) y talleres como “Insectos en el Campo” (18h). La feria se clausurará oficialmente ese mismo domingo a las 19:30h.

Poner en valor el produdcto

La concejala de Agricultura, Susana Gomar, ha destacado la importancia de continuar «poniendo en valor un producto que forma parte de nuestro ADN como ciudad», recordando que «durante esta década FirAll ha crecido hasta convertirse en una cita imprescindible que une agricultura, turismo, comercio y cultura». En este sentido, ha subrayado que se trata «de una feria que apuesta por nuestra gente, por nuestros productores y por el futuro del campo valenciano».

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Amor Amorós, ha resaltado que «es muy importante vincular FirAll con la educación, ya que las visitas guiadas que realiza Pep Botifarra enseñan el campo y explican a los más pequeños cuál es el proceso hasta conseguir el producto final». Amorós también ha destacado la colaboración de los últimos años con el IES Simarro, subrayando que «la vertiente educativa se transforma también en innovación gastronómica», con el objetivo de mejorar las condiciones de las personas que trabajan en el campo.

Además, la primera teniente de alcalde ha hecho referencia a la oferta cultural y musical de la feria, señalando que «todo el abanico de grupos musicales es una apuesta dirigida a todo tipo de público». Según Amorós, la música sirve para «poner en valor nuestra cultura y nuestra lengua», una línea de trabajo que, según ella, las concejalías han mantenido de manera habitual y que sigue siendo muy importante para la ciudad.

Cartel 2026

La protagonista del cartel de este año, firmado por Alfredo Pardo, es la actriz xativina Marina Guerola, hija de ajeros, que representa de manera clara el vínculo entre la tradición y el futuro. Arraigada a la tierra y a sus tradiciones, encarna los valores de esfuerzo, identidad y estima por el territorio que definen el carácter de Xàtiva. Su trayectoria vital y profesional refleja esa conexión entre el pasado agrícola y una mirada abierta a nuevas oportunidades.

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Guerola es una actriz con proyección que lleva el nombre de Xàtiva más allá de nuestras fronteras, convirtiéndose en un símbolo de orgullo, raíces y talento; y representando a la perfección este décimo aniversario, como puente entre las raíces y el futuro, entre la tradición agrícola y el talento joven que impulsa iniciativas y da visibilidad a la ciudad en nuevos escenarios.