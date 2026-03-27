Investigan una agresión sexual cometida en un piso de Ontinyent

Es una lacra que no cesa, pese a los esfuerzos de las administraciones y las fuerzas policiales para atajarla. La violencia sexual sigue están presente en la crónica negra. Así, la Policía Nacional está investigando un caso de agresión sexual registrado el pasado domingo 22 de marzo en la localidad de Ontinyent. Las fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado que el episodio ocurrió a las ocho y media de la mañana y los agentes encargados del caso están investigando un presunto caso de agresión sexual que se registró en una vivienda perteneciente a una finca enclavada en la capital de la Vall d'Albaida.

Además, concretan que el hombre al que buscan también habría atacado a la víctima en su domicilio, ya que también habría incurrido en un delito de lesiones y de allanamiento de morada. "Los agentes están buscando al hombre con la descripción y los datos aportados, por lo que la investigación está totalmente abierta. De momento, no hay nadie detenido por los hechos. Ocurrieron en un bloque de pisos y al varón se le busca por un presunto delito de agresión sexual, lesiones y allanamiento de morada".

Noticias relacionadas

Cifras en ascenso

En 2025, España registró un total de 20.678 delitos contra la libertad sexual, lo que representa un incremento del 3,8% respecto al año anterior. Los datos oficiales confirman que se se registraron 5.207 casos de agresiones sexuales con penetración, lo que supone un aumento del 7,6% sobre 2024. Esto equivale a una media de 14 violaciones denunciadas al día. El 93% de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres y menores de edad.