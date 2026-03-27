Investigan un robo realizado en plena calle a una mujer en Xàtiva

La Policía Nacional está investigando un robo realizado en plena calle a una mujer en Xàtiva. El incidente tuvo lugar el pasado miércoles y las fuentes oficiales consultadas han confirmado a Levante-EMV que "la investigación sigue abierta, por lo que no se pueden dar mucho más detalles". A su vez, desde la Policía Nacional han descartado que haya una "oleada de robos similares, ya que solamente se está investigando este caso". En los últimos días, están circulando de forma masiva en grupos de WhatsApp unos audios en los que se habla de un grupo organizado que está protagonizando robos por Xàtiva "anulando a sus víctimas".

"Lo que los agentes están analizando es un presunto robo o hurto sufrido por una ciudadana. No hay ningún otro caso relacionado. Y no hay indicios ni de sumisión ni de anulación de voluntad. Eso nos gustaría dejarlo claro. La investigación continúa abierta, no podemos dar más detalles", exponen las fuentes policiales consultadas.

Una de las alternativas que se barajan es que haya ocurrido una especie de "estafa, un tipo de timo de los que se han llamado "de la estampita" toda la vida. Todas las fuentes consultadas piden "prudencia" a la hora de tratar este tipo de información.

Comunicado del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han emitido un comunicado ante lo ocurrido. Así, exponen que "la información no verificada puede difundir bulos y generar confusión y alarma injustificada. Infórmate siempre a través de canales y fuentes oficiales. No reenvíes rumores ni información que no está contrastada. Entre todas y todos, hagamos una información más responsable", apuntan.

Los audios

En los audios se habla de una "banda que te anulan la voluntad en la calle, te llevan a casa y lo roban todo". Exponen que "a la afectada le pusieron una bolsa en la cara y le quitaron la voluntad", aunque no quedan claro los detalles, ya que al parecer después comentan una presunta estafa de venta de oro "cuando en la bolsa, luego habían garbanzos". Incluso, hablan de tres casos -dos mujeres y un chaval- donde detallan el presunto robo de un teléfono, unas deportivas y dinero: "Hay drogas que se van enseguida del cuerpo".

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De momento, no hay constancia oficial de lo denunciado en whatsapp y las autoras de los audios no se identifican en ningún momento.