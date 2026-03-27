Lío en el pleno de Ontinyent: Compromís abandona la sesión tras un rifirrafe por el servicio de ayuda a domicilio
Los valencianistas pidieron un receso para dar voz a varias trabajadoras, que fue denegado por el alcalde en un pleno que terminó de madrugada sin que pudieran tratarse todos los puntos del orden del día
Ens Uneix cree que la actitud de los ediles de Compromís es "una falta de respeto" por levantarse e irse durante la moción sobre el 8M, mientras la oposición defiende su acto de protesta: "No es aceptable desde el punto de vista democrático"
Con varias mociones y puntos aún por tratar y tras casi 5 horas de sesión, el alcalde de Ontinyent ha dado por finalizado el pleno municipal ordinario correspondiente al mes de marzo al filo de las 24 horas de este viernes para aplazar el contenido que faltaba por debatir a la próxima sesión.
Poco antes de la interrupción, los cuatro concejales que integran el grupo municipal de Compromís se han levantado de sus asientos y han abandonado el pleno después de que se les denegara la petición de realizar un receso para que pudieran intervenir varias trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), en el marco de una moción presentada por los valencianistas que abogaba por la remunicipalización de la gestión que está en manos de una empresa privada.
El alcalde rechazó el receso recalcando que eran ya las tantas y que todavía quedaban puntos que tratar. Jorge Rodríguez indicó que las empleadas tendrían la la ocasión de hablar en el turno final de ruegos y preguntas del público, siguiendo la dinámica habitual de todos los plenos municipales y la normativa vigente.
Tras la marcha repentina de los ediles de Compromís, Ens Uneix ha emitido un comunicado en el que atribuye al principal grupo de la oposición una “falta de respeto institucional” por dejar el salón de plenos cuando la portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, se encontraba en el uso de la palabra exponiendo la moción sobre el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
Para Compromís, la "falta de respeto" ha sido del equipo de gobierno hacia las trabajadoras. Los regidores de la coalición han grabado un vídeo para defender que su reacción ha sido un acto de "protesta" al ser conscientes de que, por la gran cantidad de puntos que tenía el pleno, "no iba a dar tiempo a que las trabajadoras del SAD hablaran" al final del mismo. "Consideramos que la decisión de impedirles hablar no es aceptable desde el punto de vista democrático", ha dicho Nico Calabuig, portavoz de Compromís. "Las trabajadoras han venido a contar delante de los representantes municipales cuál es su situación de vulneración de derechos laborales: están cargadas de razones y motivos", ha expuesto.
Desde Ens Uneix defienden la "negativa a romper el orden del día" e invocan el reglamento que reserva al final de cada sesión el turno de palabra del público. Natàlia Enguix ha calificado la 'espantada' de "desprecio a la institución y a la moción que se estaba tratando". "Ahora ha demostrado de verdad Compromís qué le importa el feminismo. Y es exactamente el mismo que el SAD o cualquier otra cuestión donde no puedan sacar rédito mediático: absolutamente nada", ha afirmado la portavoz del partido municipalista, que ha reprochado a los valencianistas que "prioricen el espectáculo político y el abandono de sus funciones como representantes públicos antes que el debate de fondo sobre los derechos de las mujeres o la gestión de los servicios municipales.
Desde Ens Uneix mantienen que el pleno "es el espacio para la palabra y el contraste de ideas", y han lamentado que la oposición opte por "vaciar las sillas" en lugar de escuchar y debatir los temas que afectan directamente la ciudadanía de Ontinyent".
Cruce de reproches
Compromís, por su parte, defiende su gesto para visibilizar la disconformidad con la imposibilidad de que las trabajadoras que habían acudido a la sesión plenaria pudieran exponer su problemática . Durante la moción sobre la municipalización del servicio, M.Àngels Moreno ha criticado la "precarización" de las empleadas y ha dicho que la privatización del SAD "no ha cumplido expectativas y está teniendo un coste humano y social muy alto".
Por su parte, Enguix ha acusado a la oposición de querer municipalizar "según qué servicios con fines partidistas" y ha asegurado que "si hay hechos denunciables y violación de derechos laborales se tienen que denunciar en un juzgado. Si no van es porque saben que no existen irregularidades. Aquí hay 4 trabajadoras, ¿representan a toda la plantilla? ¿son enlaces sindicales?", ha continuado la portavoz de Ens Uneix, para quien existe "una utilización" del caso "para atacar al gobierno municipal".
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