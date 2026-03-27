Multitudinario traslado entre "bailes" de la imagen del Cachorro en Xàtiva
Cientos de personas participan en la procesión que llevó la imagen de uno de los pasos más populares y emblemático de la Semana Santa Setabense desde la casa del clavario saliente al entrante
La Semana Santa de Xàtiva vivió este jueves por la noche uno de los actos previos a la semana grande de la fiesta más populares y más multitudinarios, el traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, “El Cachorro” desde el domicilio del clavario saliente al entrante. Cientos de personas participaron en la procesión, entre cofrades, músicos y espectadores que llenaron el recorrido por el que discurrió el traslado de uno de los pasos con más arraigo popular en la ciudad.
A las 21:30 horas de este pasado jueves comenzaba el traslado procesional de la imagen del Cachorro desde la vivienda situada en el número 5 de la calle Forn de Na Pinyola, domicilio del clavario saliente, Andrés García Chuliá, hasta el número 3 de la calle Duque de Calabria, donde reside el clavario entrante, Jesús Quesada Redondo. La procesión del Cachorro recorrió la Plaça de Sant Jaume, la calle Taquígraf Martí, Font Trencada, Plaça de l’Espanyoleto, Plaça de la Bassa, Albereda Jaume I, Baixada de l’Estació, Vicent Boix, Dos Molins y calle Abú Masaifa, antes de recalar en la calle del clavario entrante., La procesión estuvo acompañada por la música de la Banda de Tambores de La Dolorosa y la Banda de la Sociedad Musical de Banyeres de Mariola.
Durante el recorrido, los portadores "bailaron" la imagen del Cachorro, uno de los momentos más esperados por el público que asiste al traslado, así como las saetas interpretadas en algunos puntos del trayecto, donde se detuvo la procesión para dedicar estos "cantes" al Cristo. Las saetas fueron muy aplaudidas por los espectadores que llenaron las calles y acompañaron al Cachorro en su traslado.
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