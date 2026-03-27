El Olímpic visita al Alberic Sucemart en un partido que puede marcas las opciones de promoción de los de Xàtiva

El CD Olímpic de Xàtiva afronta este sábado (16.45 horas) una cita decisiva en su visita al CE Alberic Sucemart, en un encuentro que puede marcar sus opciones de Promoción de Ascenso en la recta final de la temporada.

El conjunto dirigido por José Manuel Rueda llega tras una semana condicionada por el parón festivo, aunque con sensaciones positivas. “Hemos venido de una semana un poco atípica con las fallas, intentando coger buen nivel y prepararnos para el sábado” , ha explicado el técnico, quien también ha valorado el descanso competitivo como una oportunidad para ajustar aspectos del juego: “hemos tenido tiempo de pensar cosas, de valorar cosas, de proponer más cosas”.

En el apartado de efectivos, el Olímpic llega en buenas condiciones. Rueda ha confirmado que el equipo afronta el partido “sin sorpresas, sin lesiones y sin sanciones”, con la única baja de Emilio por motivos personales. Además, durante la semana varios jugadores juveniles han trabajado con el primer equipo, una opción que el técnico no descarta: “si están capacitados para venir con el primer equipo, pues vendrán”.

Con todo, el mensaje del entrenador ha sido contundente respecto a la importancia del encuentro. “Este fin de semana es la última bala que tenemos para poder seguir ahí estando cerca” , ha afirmado, subrayando que, aunque las matemáticas todavía permiten opciones, el margen es ya muy reducido: “faltando lo que falta, este fin de semana será la última”. En esa línea, ha apelado a la responsabilidad del grupo: “hay que salir con una mentalidad ganadora y que si hay alguno que no esté capacitado para jugar este tipo de partidos, que me lo diga” .

En cuanto al rival, el CE Alberic Sucemart llega también con mucho en juego, inmerso en la lucha por evitar los puestos bajos. Rueda ha destacado la igualdad de la zona: “hay casi ocho equipos que están luchando por no meterse o salir de la parte de abajo” , lo que convierte el partido en un duelo de alta exigencia. Además, ha advertido del buen momento del conjunto rival y de su potencial: “creo que vienen en un estado bastante bueno. Tienen tres o cuatro jugadores bastante interesantes para la categoría” .

El técnico setabense también ha señalado que ambos equipos se conocen bien, lo que puede influir en el desarrollo del choque: “los equipos de aquí, que estamos tan cerquita, nos conocemos bastante bien”. Aun así, espera un partido atractivo: “puede ser bastante vistoso, con dos equipos que nos gusta tener el balón y querer siempre hacer daño” .

El encuentro se disputará a domicilio, un escenario donde el Olímpic ha ofrecido mejores resultados esta temporada. Sin embargo, Rueda ha insistido en la dificultad del compromiso, especialmente tras los últimos resultados: “sabemos que no va a ser fácil. No nos van a regalar nada” . Por ello, ha recalcado la exigencia del duelo: “nos va a costar mucho sacar los tres puntos” .

Con todo, el objetivo del Olímpic pasa por competir con máxima concentración y aprovechar una de sus últimas oportunidades para seguir enganchado a la pelea. Tal y como ha señalado su entrenador, será clave acudir al Alberic “con la cabeza en su sitio para poder ganar los tres puntos”.

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim visita este sábado a las 19 horas al CD Independiente Alicante. Los de la Vall d’Albaida encadenan una buena racha de resultados, con tres victorias consecutivas, que le han permitido escalar al octavo puesto de la clasificación, dos por debajo de su próximo rival. El Benigànim buscará una victoria que le acerque a los alicantinos, ahora a cuatro puntos de distancia.

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L’Olleria visitará el domingo a las 17:30 horas al Novelda Unión CF, quinto clasificado. Los de la Vall d’Albaida, penúltimos en la tabla, necesitan sumar de tres con urgencia para salir de los puestos de descenso. L’Olleria no conoce la victoria en lo que va de año y necesita un triunfo que impulse un cambio de dinámica. No lo tendrá fácil esta jornada, con un rival en puestos de privilegio, que no quiere desengancharse de los primeros puestos.