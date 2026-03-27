El regidor de Vox en Ontinyent le sale rentable a Abascal: un tercio de la subvención municipal se destina al partido en Madrid

Casi un tercio de la subvención que el Ayuntamiento de Ontinyent concedió en 2025 al grupo municipal de Vox -conformado por un concejal - acabó destinándose al aparato central del partido en Madrid.

En medio de la crisis interna que sacude a la formación de ultraderecha por las revelaciones de un sector de destacados miembros críticos con el rumbo de la dirección capitaneada por Santiago Abascal, el portavoz de Compromís, Nico Calabuig, cuestionó en el pleno de este jueves la transferencia de 7.200 euros que la agrupación municipal ontinyentina abonó a Vox España el año pasado en virtud de un "convenio de asesoramiento".

Aunque la cantidad puede parecer menor, cobra relevancia si se tiene en cuenta que la ayuda que recibió Vox Ontinyent en 2025 para gastos de funcionamiento ascendió a 22.859,76 euros. En el último pleno se aprobó la justificación de los gastos de todos los partidos locales de acuerdo a las subvenciones percibidas, con el informe favorable de los técnicos municipales. En el caso de Vox, el punto salió adelante con el voto en contra de los cuatro concejales de Compromís. Inicialmente, la formación justificó correctamente 20.391 euros y tuvo que reingresar 2.469 € al ayuntamiento. Con posterioridad, la corporación ha acordado devolver al grupo 85 euros, al haber reintegrado el mismo más fondos de los reclamados.

Nico Calabuig recordó que, al principio de la legislatura, se alcanzó un acuerdo político por el que se establecieron los requisitos que regulan estas subvenciones, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento de los grupos políticos. "No vamos a entrar a valorar decisiones técnicas que no cuestionamos, pero desde punto de vista político nos genera algunas dudas porque hemos detectado que hay 7.200 euros que se destinan a Vox España por un concepto de convenio de asesoramiento", indicó el portavoz valencianista, que, a continuación, preguntó al portavoz de Vox, Andrés Navalón, si podía "detallar y concretar cuáles son los servicios de asesoramiento que recibe" su grupo municipal.

Navalón defendió que el citado pago está justificado en virtud de "un convenio entre Vox Madrid y Vox Ontinyent". "El asesoramiento es prácticamente diario. Recibo una serie de notificaciones, argumentarios, boletines... También estamos realizando intervenciones a nivel de formación política que nos están dando en Valencia o en Xàtiva. Se puede justificar desde el punto de vista nuestro", aseguró el concejal.

En su réplica, el portavoz de Compromís indicó que lo que se adjuntó dentro de la justificación de los gastos del grupo era un "anexo al convenio, pero no tenemos ese convenio y no conocemos cuáles son esos servicios de asesoramiento". El regidor valencianista invocó también las "noticias sobre la gestión de los fondos de Vox España y las cuentas del partido" a raíz de las denuncias de García Gallardo, Ortega Smith y diferentes concejales purgados que han señalado supuestas presiones para transferir al aparato central del partido en Madrid las subvenciones públicas recibidas por sus grupos municipales a cambio de servicios que ni habían pedido ni consideraban a menudo reales.

Facturación empresarial

A juicio de Calabuig, existen dudas sobre "la opacidad de las cuentas de esta formación". El líder de Compromís en Ontinyent defendió el voto en contra a la justificación de los gastos de Vox porque "no tenemos información detallada de si esos fondos realmente se destinan al sostenimiento de la actividad municipal de Vox".

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Esta semana, El País ha desvelado que una de las empresas de los dos principales asesores de Santiago Abascal facturó casi 1,3 millones de euros en un solo año a Vox tras la llegada del partido a las instituciones, aparejada a la recepción de fondos públicos. El Tribunal de Cuentas ya citó al tesorero y al gerente de Vox para pedirles explicaciones por las adjudicaciones a dedo de medio millón de euros recibidos por la misma empresa en 2019 "por la prestación de servicios de carácter genérico". Vox anima a sus concejales a realizar cursos de formación que en parte se pagan con cargo a las ayudas de los ayuntamientos.