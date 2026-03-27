La regulación del acceso al registro de entrada abre una grieta entre los socios de gobierno de Xàtiva

La abstención de Xàtiva Unida en el pleno municipal de este jueves ha resultado determinante para que el PP haya podido sacar adelante la moción que reclamaba la revisión de la instrucción de alcaldía que limita el acceso al registro general del ayuntamiento a los regidores de la oposición. La propuesta, que pedía "garantizar que los concejales puedan acceder a información suficiente y no de manera sesgada o incompleta para ejercer sus funciones de fiscalización de gobierno", fue aprobada con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de la bancada socialista.

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, afirmó que el registro es una vía utilizada por la oposición para "escuchar a los vecinos y fiscalizar al ayuntamiento". "Se han destapado pérdidas de subvenciones, devoluciones de fondos, quejas de vecinos abandonados, denuncias de okupaciones ilegales y vecinos que llevan más de un año sin ser atendidos", aseguró. "Ante esto y, acorralados, han decidido poner puertas y muros al registro para que no se sepa la verdad, para que no podamos fiscalizar y que los vecinos queden indefensos. Un gobierno que limita la información es un gobierno que tiene algo que ocultar. Están tapando la realidad de la ciudad y sin debate, por decreto", prosiguió el líder popular.

El alcalde, Roger Cerdà, respondió que el equipo de gobierno "no está coartando ningún derecho" y defendió que la regulación del registro se apoya en un informe de la secretaría municipal que esgrime los dictámenes emitidos por el Consell Jurídic Consultiu y el Consell de Transparència como base legal a raíz de las discrepancias jurídicas generadas como consecuencia de "un mal uso" del acceso indiscriminado al mismo. "No se le da la espalda a la ciudadanía, a la que atendemos todos los días. El problema es que había llegado un momento en que había regidores del equipo de gobierno que tenían menos acceso al registro que otros regidores que no son del equipo de gobierno. Eso se suma a las discrepancias jurídicas sobre el cumplimiento de la ley de protección de datos y a que hemos visto como determinados documentos en este registro de entrada se publicaban en redes sociales de forma descontextualizada, sin información y generando unos problemas que había que regular", manifestó Cerdà.

El alcalde mantuvo que "todos los concejales tienen acceso a toda la información el registro de entrada", si bien el cambio, indicó, es que ahora "solo tienen que pedirla y se les entregará". La instrucción limita ese acceso, que antes era una barra libre, únicamente al libro de registro donde están contemplados todos los datos sobre los asientos de registro en el ayuntamiento. Cerdà leyó las recomendaciones de distintos organismos consultivos sobre esta cuestión que, según defendió, amparan la decisión adoptada.

El regidor de Participación Ciudadana, Héctor Cuenca (Xàtiva Unida), recordó que el acceso libre al registro implicaba tener a disposición todas las solicitudes de la ciudadanía y datos personales, rentas médicas o información sobre menores. Y afirmó que, tras la instrucción, la información sigue estando disponible "bajo demanda", previa solicitud.. "Un gran poder comporta una gran responsabilidad. Si se decidió cambiar este sistema es porque se detectó que alguien estaba haciendo un uso irregular cuando alguna documentación acaba publicada en redes sociales sin contexto y aprovechándola para propagar bulos. Se filtra parcial y descontextualizada e incumpliendo el deber de confidencialidad y para cuestionar algo tan sensible como la salud pública", indicó Cuenca, refiriéndose a las manifestaciones del PP sobre la calidad del agua de Bixquert del pasado mes de noviembre "dentro de un procedimiento no acabado, en el que se podían presentar alegaciones". "Se indicó que había agua que no se podía beber, cuando no era así", dijo.

Sin embargo, a continuación el edil matizó su postura: "No podemos dar apoyo a la moción en los términos en que se plantea. No compartimos que esta sea una decisión arbitraria, sino que viene motivada en respuesta a un acceso ilegítimo, pero suscribimos el espíritu de esta moción y estamos de acuerdo en el fondo. Hubiéramos optado por una solución menos restrictiva. Confiamos en responsabilidad de todos y todas que estamos aquí porque entendemos la transparencia como un derecho democrático y no queremos para los demás lo que no queremos para nosotros, pero esperamos que esta buena voluntad sea respondida con buenos gestos",

Por su parte, el portavoz del PSPV, Nacho Reig, recalcó que el registro de entrada "recoge datos personales de todo tipo" y una "enorme cantidad de información muy sensible que debe ser gestionada con el máximo rigor". "El cumplimiento de la ley es incuestionable y atendemos los dictámenes del CJCV y el Consell de Transparència. Todos los regidores pueden ver el registro bajo petición de consulta. Es nuestra responsabilidad a la hora de manejar la información", defendió.

Remanente positivo de 5,4 millones

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Xàtiva, por otra parte, ha dado cuenta de la liquidación presupuestaria de 2025, que arroja un remanente de tesorería para gastos generales positivo de 5,4 millones de euros. De este modo, se ha realizado una modificación presupuestaria por la cual 2,85 millones de euros se destinarán a gastos de personal, transferencias corrientes, inversiones que no se ejecutaron completamente durante 2025 y otras nuevas que ahora podrán llevarse a cabo. Según el expediente, este remanente permitirá afrontar esta incorporación con garantías y, previsiblemente, a final de año se podrá realizar una nueva amortización de deuda.

El regidor de Hacienda ha defendido una gestión del presupuesto "con eficiencia, cumpliendo con todos nuestros servicios y generando un superávit que refuerza nuestra solvencia de cara al futuro". "Gracias a esta gestión económica responsable y rigurosa hemos cerrado el ejercicio con un remanente de tesorería en positivo. Este es el resultado de haber optimizado cada euro público, de haber pagado nuestras facturas a tiempo y de haber gestionado con prudencia".

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha indicado que la modificación del presupuesto "es un trámite donde se materializa la pérdida de la subvención del Ayuntamiento, ante la que no podemos resignarnos, sino que debe servir de revulsivo para que no vuelva a ocurrir". Y ha añadido: «Queremos destacar dos partidas que ahora recibirán esta financiación, como son el Edificant del Attilio, que hará que la reforma sea más completa, y la ampliación del carril bici, que ahora permitirá ejecutar la zona de la Albereda».

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Eduardo Llopis, ha señalado: «Esta es una modificación múltiple que, pese a su intención de camuflar, esconde una de las pérdidas más vergonzosas de la historia del Ayuntamiento, como es la devolución de la subvención del PIREP». Y ha añadido: «La ciudad está cada vez más degradada y los ciudadanos pagan más».

Finalmente, el portavoz del PSPV, Ignacio Reig, ha replicado al Partido Popular: «Pérdida sería la plaza de toros, que nos costó a todos muchos millones, pero no obras que no se han llegado a ejecutar. Pérdidas son también los millones que ya no disfrutaremos con el Palacio de Justicia, que ya estaba en marcha y donde ustedes, en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos, se han puesto de espaldas».

Mociones

En el pleno se ha debatido otra moción, presentada conjuntamente por los grupos municipales Xàtiva Unida y Socialista, ha sido en defensa de la paz, por el «No a la guerra» y contra la escalada bélica en Oriente Medio. También ha sido aprobada con los votos a favor de Xàtiva Unida y PSPV, y los votos en contra del Partido Popular y VOX.

Francisco Suárez, portavoz de VOX, ha señalado «que no participará de un discurso camuflado de pacifista, pero que quiere hacer el juego a Pedro Sánchez».

Alfred Boluda, concejal de Cultura, ha indicado que «las guerras son el fracaso de la civilización y del diálogo humano, van en contra de la Carta de las Naciones Unidas y afectan negativamente no solo a quienes luchan y mueren, sino también a la estabilidad de todas las personas del mundo, también de los vecinos y vecinas de Xàtiva. Decir no a la guerra es decir sí a la paz».

Eduardo Llopis, del Partido Popular, ha expresado: «Da igual quién lo diga y a quién se lo preguntes, lo más importante es la paz».

Xelo Angulo, del PSPV, ha señalado que «las potencias implicadas en el conflicto deben detener las hostilidades, y el resto debemos estar a la altura y tomar partido. Debemos decir no al integrismo de los ayatolás y también en contra de la guerra. La esperanza es el camino».

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Finalmente, la tercera moción, presentada también por los grupos municipales de Xàtiva Unida y Socialista, ha defendido las reivindicaciones del profesorado de la Comunitat Valenciana, que irá a la huelga el próximo 31 de mayo. Ha sido aprobada con los votos a favor de Xàtiva Unida y PSPV, los votos en contra del Partido Popular y la abstención de VOX.