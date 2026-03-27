Salvador Enguix critica en Ontinyent la "deriva centralista" de los partidos tradicionales

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de las concejalías de Cultura y Museos, celebraba este pasado miércoles en el Centro de Formación del Museo Textil de la Comunitat Valenciana la primera de las presentaciones literarias programadas para esta primavera, con la participación del periodista Salvador Enguix. El acto contó con la presentación de la vicepresidenta 1ª de la Diputación de València y regidora de Promoción Económica de Ontinyent, Natàlia Enguix.

Durante su intervención, el autor ofreció un análisis crítico del funcionamiento del sistema político español, poniendo especial énfasis en el papel de los partidos tradicionales, a los cuales atribuyó una “deriva centralista y jerarquizada” que limita la capacidad real de influencia de las autonomías y dificulta que las necesidades de la ciudadanía de los territorios periféricos sean atendidas de manera efectiva, según destacan desde el consistorio ontinyentí.

En la presentación de su libro “Las periferias mudas”, Enguix explicó que este modelo no es coyuntural, sino el resultado de una evolución que ha derivado en un sistema donde el poder político, económico y mediático se concentra alrededor de Madrid, mientras que otros territorios quedan relegados en un segundo plano. En este sentido, señaló que los mecanismos previstos para equilibrar el modelo autonómico, como el papel territorial del Senado o la cooperación entre administraciones, “no han funcionado cómo se preveía”, quedando en muchos casos subordinados a la dinámica de los grandes partidos.

El autor también puso ejemplos concretos de las consecuencias de este centralismo, como la concentración de instituciones, empresas y capacidad de decisión, así como la pérdida de peso económico y político de territorios como la Comunitat Valenciana, la infrafinanciación o la fuga de talento hacia el centro. En el ámbito mediático, advirtió que la concentración del relato informativo contribuye a invisibilizar la realidad de las periferias, dificultando que sus problemas y reivindicaciones forman parte del debate público estatal.

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Enguix remarcó que este desequilibrio “no solo perjudica las periferias, sino que empobrece el conjunto del país”, y defendió la necesidad de abrir un debate profundo sobre la redistribución del poder y la reforma del modelo territorial, apostando por una estructura más equilibrada. La programación continuará el próximo 22 de abril con la presentación del libro “29-O. Les hores del caos. La dana: Crònica d’una tragèdia”, del periodista Sergi Pitarch, que tendrá lugar también en las instalaciones del Museo Textil, con acceso libre hasta completar aforo.