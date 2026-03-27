Así será el jurado popular que evaluará las fallas de Xàtiva: un grupo 'secreto' de 38 falleros que deberán pasar un curso obligatorio

La fiesta fallera no descansa. Tan pronto han finalizado los festejos de 2026, las comisiones se han puesto a preparar la edición de 2027, que viene cargada de novedades. El día después de la 'cremà', el 20 de marzo, entraron en vigor los nuevos estatutos de la Junta Local Fallera, que recogen los cambios alumbrados en el VII Congreso Fallero tras un largo complejo y participativo proceso.

Como ya avanzó Levante-EMV, uno de los más debatidos y controvertidos es el relativo al jurado que se encargará de decidir los premios a los mejores monumentos falleros. El año que viene, los examinadores dejarán de ser foráneos. El comité va a pasar a estar formado por miembros de las propias comisiones de Xàtiva. El texto publicado ofrece más detalles sobre las modificaciones introducidas en el artículo 29.

Cada demarcación aportará dos integrantes al jurado popular, uno para evaluar los monumentos grandes y otro para los infantiles. Uno de los requisitos estipulados es que ningún miembro del jurado podrá votar a las fallas que militen en su sección, sino que se centrará exclusivamente en puntuar a las del resto de categorías. Una de las condiciones más difíciles de cumplir es que, según recoge la normativa, "ningún integrante de la Junta Local Fallera de Xàtiva, a excepción de la secretaria, deberá saber en ningún momento el nombre de ningún miembro del jurado".

Además, el jurado popular deberá estar debidamente "cualificado y formado": en las bases del concurso se regulará la fórmula para que todos los integrantes dispongan de una formación adecuada. Para acceder a la bolsa de jurados será necesario haber completado previamente los mencionados cursos de formación. El jurado puntuará de 1 a 10 puntos cada uno de los apartados a examen de las fallas, desde el modelaje hasta el acabado, pasando por la pintura, la monumentalidad, el riesgo y la originalidad. Una vez emitidas las puntuaciones de cada monumento, se eliminarán las dos baremaciones más altas y las dos más bajas asignadas a cada falla y se calculará la mediana con el resto de puntuaciones para determinar los premios.

Por otra parte, el jurado podrá estimar como un demérito que en una falla haya objetos que no estén trabajados por el artista fallero. Según las normas, toda aquella comisión que no aporte dos miembros para formar parte del comité de evaluación -o si los mismos no se presentan el día 16 de marzo a las 8 horas en la sede de la JLF para iniciar el recorrido examinador- será descalificada del concurso.

El consumo de alcohol, vetado en los actos

Los nuevos estatutos pactados por el colectivo fallero constan de 13 capítulos que recopilan un total de 57 artículos para regular cada una de las particularidades de la fiesta y el órgano que las gobierna, comenzando por dejar claras las funciones de cada cargo de la JLF y marcando también cómo debe ser la indumentaria fallera oficial que se debe hacer servir en los desfiles y eventos. La regulación marca las dimensiones mínimas que deben tener los ninots que se presentan obligatoriamente al concurso de la exposición del Ninot y enumera las diferentes obligaciones de las comisiones falleras: desde presentar a la JLF una relación justificada de morosos antes del 15 de abril hasta "tener un buen comportamiento para dar una buena imagen y prestigio a la fiesta fallera".

Según este artículo, además, no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas durante la celebración de ningún acto, las comisiones tienen que acudir a los eventos organizados por la JLF con 4 representantes y deben retirar de la vía pública "con la mayor brevedad posible" cualquier ornamentación, objeto, instalación, banderas o pancartas colocadas una vez acabadas las fiestas.

La normativa complica y mucho la creación de nuevas comisiones falleras en Xàtiva, puesto que para ello el censo fallero debería superar el 20% del censo total de la ciudad de Xàtiva (actualmente se sitúa en el 14%), a no ser que desaparezca alguna de las 19 demarcaciones en activo. Otra novedad es la obligación de la JLF de conservar en su archivo una amplia documentación generada durante cada ejercicio con el objetivo de enriquecer el patrimonio fallero.

Un aspecto peliagudo en los últimos años ha sido el proceso de elección de la presidencia de la Junta Local Fallera. Según los estatutos, para que una candidatura sea escogida en asamblea se requerirá la mayoría absoluta de los votos de las presidencias de las diferentes comisiones. En caso de no obtenerla ninguna candidatura, a los 30 minutos se celebrará una segunda votación entre las dos candidaturas que hayan obtenido más votos, en la que bastará que un aspirante logre la mayoría simple para ser proclamado. El mandato del presidente se mantiene en dos ejercicios falleros.

También se ha decidido sacar del cuerpo de los estatutos el régimen sancionador, que pasa a configurarse como un documento independiente, en el cual se detallan la composición de la comisión sancionadora, el procedimiento a seguir, así como la tipificación de las faltas y las sanciones correspondientes.

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Por otra parte, se ha eliminado el sesgo de género de la normativa fallera. De esta manera, se dejará de emplear la forma masculina genérica y se adoptan denominaciones como presidencia o secretaría. La actualización de los estatutos falleros también introduce nuevas normas para utilizar de la manera más conveniente los canales de comunicación inmediata y las redes sociales.