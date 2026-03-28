Carencias en el programa turístico festivo

Pasadas las fiestas de Fallas de Xàtiva, declaradas hace años de interés turístico autonómico y dentro de la de patrimonio inmaterial mundial, y entrando de lleno en las celebraciones de la Semana Santa Setabense, declaradas también el año pasado como fiesta de interés turístico autonómico, la programación turística y la habilitación de la oferta, en cuanto a ampliación de horarios y visitas en el contexto del valioso conjunto histórico-artístico, como entorno y escenario de estas festividades, sigue mostrando graves carencias.

Las Fallas de Xàtiva, las segundas más antiguas después de las de Valencia, podrían ser un buen complemento dentro de la ya interesante visita a la ciudad, porque tienen una interesante potencialidad turística, en el animado espacio de las plazas públicas en las que se plantan los monumentos —algunos en el valioso conjunto histórico-artístico, catalogado entre los más destacados de la Comunidad Valenciana—, lo que le confiere una peculiaridad, con actos como la Romería desde la ermita de Sant Josep o la Ofrenda a la Virgen de la Seo, que no tienen, excepto la capital valenciana, otras ciudades valencianas falleras. La fiesta reúne así condiciones para motivar el desplazarse a la ciudad, pero para ello es necesario articularla con otros recursos de Xàtiva que por sí mismos son capaces de atraer visitantes, como la oferta monumental y museística o la gastronomía autóctona de calidad en restaurantes. Sin adecuarla, coordinando esfuerzos entre la administración turística municipal y los establecimientos, empresas y profesionales turísticos locales, para afianzarla e incorporar nuevos recursos y servicios como una oportunidad para seducir a los visitantes, las carencias, que se repiten año tras año, impiden dotar de atractivo y competitividad la visita a Xàtiva en Fallas. Tampoco ayuda la imagen de un Museu Faller cerrado y sin horario conocido, con cajas amontonadas que se ven desde la puerta, durante los días grandes de Fallas, por ejemplo. Todo ello dista mucho de lo que debería ser la oferta de una ciudad, con su fiesta fallera, si sus responsables municipales en turismo y eventos culturales y festivos creen, y apuestan realmente, por su interés turístico.

Noticias relacionadas

Con las celebraciones de la Semana Santa Setabense, la situación es prácticamente idéntica. Operadores turísticos que llevan semanas intentando conocer horarios, para estas fechas festivas, de monumentos, museos y servicios, en una época de temporada alta, sin que nadie se los pueda concretar con la antelación suficiente para planificar la visita de grupos, lo que les hace optar por otros lugares, o canales de información turística municipal con la programación de los actos y procesiones escondida y desactualizada, iniciada ya la de este año. Eso no pasa en destinos competidores que llevan ya semanas con una completa programación para Semana Santa y Pascua preparada. Poco se van a poder optimizar las licitaciones públicas de contratos para la promoción turística de Xàtiva si luego el visitante se va a encontrar sin una oferta habilitada, ni programación planificada y adecuada a cada momento y, especialmente en épocas festivas. No basta fiarlo todo a una gran y buena exposición como la del Equipo Crónica que se abre estos días. Sin una oferta básica de visitas a todo el conjunto histórico-artístico y sus principales monumentos y museos, en relación también con los actos y procesiones, incluso a las iglesias de las que parten o llegan, la declaración de interés turístico autonómico no servirá para retener visitantes. Y eso es algo que, tres meses después de la asistencia a la feria FITUR en Madrid, los responsables del turismo en Xàtiva deberían haber aprendido, y trabajado, tras hablar con destinos y operadores de interés turístico que llevan años haciéndolo.