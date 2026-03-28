En memoria de Enri Almazora, una pionera en el sector de los materiales de construcción

El pasado 27 de enero falleció Inmaculada Enri Almazora, mujer trabajadora, emprendedora, fundadora y gerente de la empresa de Llanera de Ranes "Rafael Vallés,SL" desde el año 1978 (hace aproximadamente 48 años).

Sus inicios fueron en la empresa Prefaes, donde ejerció como administradora durante más de 15 años. En el año 1978, el matrimonio tomó la decisión de crear su propia empresa. Fueron momentos difíciles, puesto que ambos eran personas humildes y sin demasiados recursos económicos.

Sin embargo, la fortaleza, valentía, determinación, entrega y espíritu negociador de Inmaculada Enri fueron decisivos para crear una empresa que, con los años, se ha consolidado y lidera la fabricación de materiales y herramientas para la construcción.

Inmaculada Enri fue el alma mater de la empresa y fue capaz de desempeñar el cargo de gerente con responsabilidad, pasión e ilusión.

Rafael y Inmaculada se complementaron durante todos los años de trabajo en equipo y su legado es el de una empresa líder en el sector, con una plantilla de unos 100 trabajadores.

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"Su muerte nos deja un gran dolor y vacío. Siempre habitará en nuestros corazones y nos acompañará en el día a día. El sector de la fabricación de materiales de construcción está de luto al perder a una de sus primeras mujeres emprendedoras", subrayan sus compañeros y sus familiares. "Gracias por todo tu trabajo. Tu familia y amigos nunca te olvidarán", es el mensaje que trasladan sus personas más cercanas.