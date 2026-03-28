Una promotora catalana reactiva un PAI con 400 viviendas junto al Clariano en Ontinyent

En medio de un escenario en el que la vivienda nueva encadena varios años de estancamiento en Ontinyent, el ayuntamiento de esta localidad acaba de dar luz verde a la aprobación de un programa de actuación integrada (PAI) que sienta las bases para el desarrollo urbanístico de una superficie de 22.000 metros cuadrados de suelo residencial encuadrada en la unidad de ejecución Germaníes-2.1-Finca El Tabalet.

La promotora de la iniciativa es una empresa domiciliada en Terrasa. Divergent 3000, SL dispone de la titularidad sobre una extensión de cerca de 18.000 m2, equivalente al 82,55% de la zona de la intervención, en un emplazamiento estratégico situado en el borde del río Clariano, próximo a la céntrica Plaza de la Concepción de Ontinyent, con acceso directo desde la Avenida de Ramón y Cajal, que une el centro urbano con el Polígono industrial del Pla. La proposición jurídico-económica presentada por la mercantil sitúa el coste de las obras de urbanización en casi 5 millones de euros.

Según explicó el regidor de Territorio de Ontinyent en el pleno de este jueves, en el que se autorizó el despliegue del PAI, la actuación contempla levantar "cerca de 400 viviendas", de las cuales "más de 20 serán de protección oficial", con la creación de una nueva área urbana en un espacio degradado como consecuencia del abandono de la antigua fábrica Industrias Jordà, que operaba antiguamente en este ámbito y que lleva años en estado de ruina y siendo un foco de problemas.

Recreación del PAI de Germaníes 2.1. / A.O.

La inversión se desarrollará en régimen de gestión por las personas propietarias del suelo, que asumirán las cuotas de urbanización. El agente urbanizador será la propia Divergent 3000, SL. Borrell atribuyó la reactivación del sector al clima de "bonanza económica" que vive Ontinyent. El edil también destacó que el programa urbanístico permitirá generar un gran aparcamiento a 50 metros del Peixcaoret, junto con la ejecución de zonas verdes y el desarrollo de 14.000 m2 de suelo público.

Durante el pleno, el portavoz del PSPV, José Antonio Martínez, evocó un informe favorable de la dirección de Planificación Territorial de enero de 2026 en virtud del cual la actuación "cumple la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, pero tienen que cumplirse una serie de directrices, sin perjuicio del informe de infraestructura verde". Martínez recalcó que el PAI "linda con el río Clariano y al lado le viene el barranco de la Nieve", por lo que pidió que se ponga especial atención en los estudios de inundabilidad.

A falta de estipular el porcentaje de viviendas públicas

Por su parte, Compromís señaló que la actuación "puede contribuir a mejorar una zona degradada que necesita una actuación con un potencial claro de regeneración urbana". Sin embargo, el regidor Gabriel Portero pidió "ir un poco más allá" y poner en el centro del debate "qué modelo de ciudad queremos". "No solo se trata de construir, sino para qué y con qué finalidad. Los barrios de Poble Nou y la Vila tienen muchas viviendas vacías, con potencial para acoger a jóvenes y a personas con dificultades para acceder a una vivienda digna. Habría que apostar por un modelo de rehabilitación y regeneración", dijo. Portero también preguntó qué porcentaje de viviendas previstas serán de protección pública y cuántas se destinarán a alquiler.

En respuesta al PSPV, Óscar Borrell recalcó que el PAI "se reinicia a petición de los propietarios" y que el mismo cuenta "con el informe ambiental de la conselleria" competente para su tramitación.

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Por su parte, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, aclaró a Compromís que, tras el acuerdo plenario, "en un plazo de dos meses se tiene que suscribir un convenio para el desarrollo del PAI". "En ese momento se estipulará tanto el porcentaje de viviendas públicas como las que tendrán que salir a alquiler. Hasta que no llegue propuesta de Divergent 3000 al respecto no podremos saberlo. En ese momento podremos exigir el máximo que legalmente nos corresponda", incidió. La propuesta se aprobó con 11 votos a favor y 9 abstenciones.