Rescatan en helicóptero a una montañista en Ontinyent tras lesionarse el tobillo en una senda
La mujer, de 49 años, ha tenido que ser transferida a medios sanitarios
El Consorcio Provincial de Bomberos intervino este sábado en dos rescates de montaña, con el despliegue del Grupo Especial de Rescate Gera y el helicóptero V-990, que transporta un médico a bordo.
El primer operativo de salvamiento ha tenido lugar a las 11:42 horas del sábado, cuando los bomberos han participado en el rescate de una senderista de 49 años lesionada en el tobillo mientras se encontraba realizando una senda de montaña en el término municipal de Ontinyent. La mujer ha tenido que ser evacuada por vía aérea hasta la helisuperfície de Alzira. Posteriormente, ha sido transferida a medios sanitarios.
El segundo rescate ha sido a las 13:17 horas de este sábado en Algímia d'Alfara, donde se ha rescatado a un escalador de 29 años en el sector Picaio Redondo. El hombre había sufrido una caída y una lesión al hombro. Ha sido evacuado vía aérea hasta el hospital de Sagunto.
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