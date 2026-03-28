La tamborada previa al Domingo de Ramos retumba con 200 participantes en Xàtiva

La Tamborada de la Semana Santa de Xàtiva ha regresado este sábado 28 de marzo como uno de los actos más participativos de la programación previa al domingo de Ramos.

La cita, que ha dado comienzo a las 19.15 horas, ha reunido a seis formaciones y cerca de doscientos participantes. Han formado parte de la misma las bandas de tambores y timbales del Ecce-Homo, la Dolorosa, la Burreta, el Santo Sepulcre y el Traslado de Cristo al Sepulcre, la Camilla, además de la academia Rytmus. Estas mismas formaciones ya protagonizaron en febrero una jornada de convivencia en el Jardín de la Pau, concebida como puesta a punto colectiva para la tamborada de este sábado.

El acto ha partido desde la plaza de la Trinidad. Las diferentes formaciones participantes han desfilado hasta la plaza de Calixto III, en la Seu, donde ha comenzado el toque conjunto de tambores, a las 20.00 horas.

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Como novedad, la Hermandad de Cofradías ha anunciado la colocación de fundas granate en las vallas que han rodeado el espacio para tocar, así como una mejora del equipo de sonido para reforzar el acto. La convocatoria ha estado conducida por el locutor Félix Lluch y ha tenido una duración aproximada de una hora.