Xàtiva busca patrocinadores para sus grandes eventos festivos

El Ayuntamiento de Xàtiva quiere aprovechar el “tirón” de los grandes eventos que celebra a lo largo del año y que la promoción de la Fira d’Agost, la de navidad, les Falles y la Fira Borja reporte unos ingresos extra para las arcas municipales. El consistorio quiere captar patrocinadores para estas celebraciones y, con este objetivo, ha lanzado la contratación de la promoción, difusión y patrocinio de la Fira, les Falles, la Fira Borja y la de Navidad, una licitación que parte con un presupuesto de 36.567 euros para dos años de contrato, que se podrá prorrogar un máximo de dos años más -con dos prórrogas anuales-, alcanzando los 60.442 euros.

Xàtiva celebra a lo largo del año estos cuatro eventos festivos de relevancia cultural y festiva. Unos eventos que, según señala el ayuntamiento en la licitación, “pese a que están dotados económicamente con sus respectivas partidas presupuestarias, suponen un gasto importante para el ayuntamiento”, por lo que, “hay que aprovechar la proyección de estos eventos para obtener recursos económicos externos mediante patrocinios privados que permitan proyectar a los patrocinadores una imagen de marca con diversos soportes y herramientas de difusión publicitaria”.

Con este contrato, que busca captar patrocinios en el sector empresarial y comercial no solo de Xàtiva, sino de su área de influencia en la comarca y en el territorio valenciano, el ayuntamiento pretende facilitar la actividad económica de ese tejido empresarial y comercial, y proporcionar al consistorio “unos ingresos que redunden en el ahorro de los gastos del montaje y desarrollo de la fiesta de les Falles, la Fira d’Agost, el Festival Borja y la Fira de Nadal”, exponen.

La adjudicataria del contrato tendrá que promocionar estos cuatro eventos en el ámbito empresarial de Xàtiva y su área de influencia, e incluso en València, señala el pliego de condiciones, que también expone que las funciones y trabajos que tendrán que realizar abarcan también la promoción comercial, en particular en el sector empresarial de la ciudad, promocionar las fiestas a través de la captación de patrocinios por empresas y comercios, hacer llegar a las instituciones empresariales las propuestas del ayuntamiento en esta materia, así como elaborar material promocional, gráfico y audiovisual que se facilitará al sector empresarial y el análisis y estudio de los posibles espacios de promoción a ofrecer a las empresas y comercios.

Además, la adjudicataria tendrá que buscar patrocinadores para lanzar los fuegos artificiales de los eventos, tanto con gestiones con posibles patrocinadores como con empresas del sector pirotécnico. Se encargará también de la atención protocolaria a los patrocinadores durante los eventos y actos a los que acudan como patrocinadores.

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Por su parte, el ayuntamiento facilitará a la adjudicataria la relación de todas las actividades susceptibles de ser patrocinadas que se lleven a cabo durante estos cuatro eventos festivos, y también pondrá a disposición de la empresa un interlocutor para el seguimiento de la prestación del servicio.