La procesión más popular de Xàtiva cumple tres cuartos de siglo de historia

Xàtiva está inmersa en sus celebraciones de Semana Santa, que enlazan después de las Fallas. La tradición y la devoción se han adueñado desde hace jornadas de cada rincón de sus calles. Y una de las cofradías que está viviendo de forma especial la edición 2026 de la festividad católica es la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, popularmente conocida como «La Burreta». La agrupación cumple este año 75 años de historia en la capital de la comarca de la Costera. Abrazar los tres cuartos de siglo es una efeméride que no se celebra todos los años.

Hoy, coordinan su tradicional procesión con palmas, una de las más populares de la Semana Santa setabense. Los asistentes saldrán a las doce del mediodía desde la Plaça de la Seu después de que el actual abad Camilo Bardisa bendiga las palmas y ramos que portarán los asistentes.

La solemne «Procesión de las Palmas» recorrerá algunas de las principales arterias de la ciudad, sobre todo las del casco antiguo y l’Albereda. Además de fieles y cofrades, también participarán el Grupo de Percusión de la Academia Rytmus, la Banda de Tambores de la Cofradía y la Banda de la Sociedad Musical La Primitiva Setabense, que aportarán el toque musical a la cita, ya un clásico en el calendario festivo local.

Neus Camañez es la actual presidenta de la cofradía «la Burreta». Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que actualmente unas doscientas personas forman parte de la cofradía:«Creo que es un buen número, aunque podríamos ser más, eso está claro. Lo importante es que hay un relevo generacional en las familias y que también viene gente de fuera. Puede participar todo aquel que quiera, solo hace falta ser buena persona».

700 palmas

La agrupación ha montado esta semana su tradicional puesto de venta de palmas procedentes de Elx en los aledaños del Mercat: «Hay de todos los tamaños, las más pequeñas que llevan los bebés valen entre tres y cuatro euros. También hay de doce euros, que es la más cara y la más grande y ornamental. Estas ventas nos permiten generar algún beneficio para la cofradía. Algunos años quedan excedentes que intentamos vender antes de la procesión, tendremos unas 700».

Todo comenzó en 1951

La cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén procesiona en Xàtiva desde 1951. Todo comenzó con los jóvenes de una clase de séptimo curso: «Era todo diferente. Cuando nosotros comenzamos éramos júniors... desde entonces las cosas han ido evolucionando. Antes preparaban las procesiones de otra forma, ahora la fiesta se vive de forma más social. Nosotros seguimos aportando nuestro grano de arena», expuso. Camañez.

Agustí Perales Iborra

Rafael Casanova, primer portador: «Fue un honor estar allí»

Rafael Casanova Hostench tiene actualmente 91 años de edad y es el único de los primeros portadores de la «Burreta» que sigue vive: «Estábamos en el instituto, en séptimo curso. Nos llamó el director, don José Guerri, y nos dijo que iba a ser inaugurada la procesión de la cofradía la Entrada de Jesús en Jerusalén, que pasó a conocerse como ‘la Burreta’. Necesitaban portadores y no los encontraban. Entonces, él pensó que los de séptimo curso éramos los más indicados para hacerlo».

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«Estuvimos allí, en el día que todo se inauguró. Cuando la imagen se bendijo nos llamaron para ser los primeros portadores. Recuerdo que se hicieron cargo el profesor de latín y el cura párroco de Santa Tecla, que era docente de religión. Formamos entre todos, podríamos decir, la primera cofradía en la nueva era, porque era después de la Guerra Civil. Y así empezamos. Se bendijo la imagen en la escuela de las Dominicas. Y también estuvo la Primitiva Setabense. El acto fue presidido por las autoridades». «Creo que yo soy el único que queda vivo, el resto de compañeros y compañeras han fallecido. Para mí es un honor contar cómo fueron aquellos primeros días. Al año siguiente ya cada uno se fue por su lado, éramos 18 chicos y 3 chicas. De Xàtiva seríamos unos 6 o 7, luego en años posteriores ya se hicieron cargo gente de otras escuelas, creo». «Gracias a Dios me encuentro muy bien y pienso salir el domingo a ver la imagen y recordar aquellos grandes tiempos de cuando yo fui uno de los primeros portadores», apuntó Casanova. Su testimonio retrotrae a unos tiempos donde todo era diferente. Unos jóvenes fueron «invitados» a ser los primeros portadores. Ahora, sería foco de debate.