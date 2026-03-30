Albaida cierra 2025 con un remanente de 814.000 euros

En el pleno ordinario celebrado el pasado jueves 26 de marzo, el equipo de gobierno de Albaida analizó la aprobación de las cuentas de 2025, que "cierran con superávit por segundo año consecutivo y un remanente de tesorería positivo de 814.000 euros tras pagar todas las facturas pendientes", según fuentes municipales. El alcalde, Juan Carlos Roses, destacó que "estos resultados reflejan la buena gestión de los últimos dos años, estabilizando un Ayuntamiento que encontramos al borde de la quiebra técnica y que estamos logrando reflotar".

Roses aclaró que "la situación que encontramos al llegar al gobierno era complicada: el Ayuntamiento tardaba meses en pagar a proveedores y la deuda superaba los 7 millones de euros, con un período medio de pago de 120 días y un nivel de endeudamiento del 114%. En estos dos años, gracias al trabajo realizado, hemos reducido el plazo de pago a 16 días y se prevé que al finalizar el año, gracias al cierre positivo, la deuda quede por debajo de 4 millones, alrededor del 60%".

A su vez, desde el consistorio también apuntan que "a estos logros se suma la contención del gasto en personal, que se ha situado en 3,4 millones €, lejos de los 4 millones que auguraba la oposición cuando se aprobó el presupuesto, y que lo deja por debajo del 50% del gasto total. Mientras tanto, la inversión en la ciudad no se ha detenido. Recientemente, se finalizó el puente sobre el río Albaida, que se completará con el ciclo peatonal hasta El Palomar; se concluyeron las obras del colegio Elías Tormo, el colegio Covalta entra en fase final y el nuevo centro de día avanza rápidamente", prosiguen desde el Ayuntamiento.

"En el ámbito deportivo, se inauguró un circuito Pump Track que ya es un éxito entre los jóvenes y se construyen nuevos vestuarios con una inversión de 360.000 €, mejorando las instalaciones existentes. Al mismo tiempo, se han licitado las obras de reforma de 'Casa Camarada', el asfaltado de la carretera de Ontinyent y mejoras en el 'Barranc del Sapo' y el 'Pas de l’Anguilar'. Y se trabaja en la renovación integral del parque junto al colegio Covalta, que incluirá nuevos juegos, vallado y mejoras de seguridad", enumeran.

Y añaden que "la próxima finalización de la calle Verge del Remei y el reasfaltado de la C/Ereta sitúan a Albaida como uno de los municipios de la Vall con mayor crecimiento en inversión, sin recurrir a fondos propios".

"Cuando llegamos al gobierno nos propusimos dos objetivos: estabilizar el Ayuntamiento y ejecutar los proyectos estancados, además de impulsar nuevas inversiones. Más de dos años después, creo que lo estamos consiguiendo”, concluyó Roses.

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"El Gobierno de Albaida afronta el final de la legislatura con los deberes hechos, un Ayuntamiento estable y numerosas infraestructuras mejoradas, consolidando un cambio que ya es palpable para la ciudad y sus vecinos", apostillan las mismas fuentes municipales.