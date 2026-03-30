Arranca la Semana Santa en Benigànim

Con el pregón del pasado viernes de Dolores se iniciaron los actos de la Semana Santa en Benigànim. Una elocución que se celebró como viene siendo habitual en la Iglesia del Cristo, y que este año corrió a cargo de Vicente Sanchis Albero, natural de Aielo de Malferit, farmacéutico y titular de la farmacia Benigànim, establecimiento que dirige y regenta desde hace algo mas de un año en esta localidad. El apreciado boticario pronunció un emotivo pregón inspirado en el amor y la pasión de Cristo, donde no faltó una importante referencia a la Beata Inés y un sutil guiño a la sangre de Cristo, evocándola desde su experiencia en el ámbito de los laboratorios.

El acto que fue presentado por el párroco D. Antonio Martínez y el presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, La Dolorosa y el Santo Sepulcro de Benigànim, Javier Herrero.

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Tras la celebración de la procesión y bendición de las palmas de domingo de Ramos, será el próximo jueves santo cuando darán comienzo en Benigànim las celebraciones de semana santa con las solemnes eucaristías a las 18:00 horas en la iglesia de la Beata Inés y a las 19:30 en la Parroquia de San Miguel, tras las visitas a los monumentos a las 22:30 horas culminará el día con la celebración de la hora Santa en la Parroquia de San Miguel Arcángel. Ya en la jornada de Viernes Santo, a las 8 de la mañana se recorrerá en vía crucis subiendo al convento por el monte calvario, y por la tarde a las 20:00 horas procesionarán por las calles de Benigànim el Santísimo Cristo de la Sangre, la Dolorosa y el Santo Sepulcro. Es este uno de los actos más importantes de la Semana Santa de Benigànim, en el que participaran las autoridades y todos los cofrades. Con la Vigilia Pascual del Sábado Santo a las 18:00 horas en la Iglesia de la Beata y a las 20:00 horas en la Parroquia, y el domingo de resurrección culminarán las celebraciones de esta Semana Santa en Benigànim.