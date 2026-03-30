Doble podio internacional para Leyre Mahiques en el Open de Portugal
La gimnasta de Xàtiva se alza con la medalla de oro en la categoría Youth Trío y el bronce en la modalidad de Grupo en una de las citas más exigentes de gimnasia aeróbica
La gimnasta Leyre Mahiques Benavent, del Club Taekwondo Xàtiva (Sección Gimnasia), ha protagonizado una brillante actuación en el 14º Cantanhede International Open Competition of Aerobic Gymnastics, celebrado en Portugal del 25 al 29 de marzo, donde logró dos medallas en distintas modalidades.
Leyre consiguió primero la medalla de bronce en la modalidad de Grupo, formando equipo junto a las gimnastas Briana López, Noah Rellán, Dalia Cavila y Violeta Herrero, de los clubes valencianos; Club Gimnasia Aerogym y Club Aeróbic Moncada. Posteriormente, la joven gimnasta de Xàtiva alcanzó el título de campeona en la categoría Youth Trío, junto a Briana López y Noah Rellán, logrando así la medalla de oro y cerrando una extraordinaria participación en tierras portuguesas.
Con estos resultados, Leyre Mahiques continua su progresión deportiva en una de las citas más exigentes del calendario internacional de gimnasia aeróbica.
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