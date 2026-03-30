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Doble podio internacional para Leyre Mahiques en el Open de Portugal

La gimnasta de Xàtiva se alza con la medalla de oro en la categoría Youth Trío y el bronce en la modalidad de Grupo en una de las citas más exigentes de gimnasia aeróbica

La gimnasta de Xàtiva Leyre Mahiques durante su actuación en el Open de Portugal.

La gimnasta de Xàtiva Leyre Mahiques durante su actuación en el Open de Portugal. / Gimnasia-Club Taekwondo Xàtiva

Lluis Cebriá

Xàtiva

La gimnasta Leyre Mahiques Benavent, del Club Taekwondo Xàtiva (Sección Gimnasia), ha protagonizado una brillante actuación en el 14º Cantanhede International Open Competition of Aerobic Gymnastics, celebrado en Portugal del 25 al 29 de marzo, donde logró dos medallas en distintas modalidades.

La gimnasta de Xàtiva Leyre Mahiques, junto a sus compañeras, con las medallas conseguidas en Portugal.

La gimnasta de Xàtiva Leyre Mahiques, junto a sus compañeras, con las medallas conseguidas en Portugal. / Gimnasia-Club Taekwondo Xàtiva

Leyre consiguió primero la medalla de bronce en la modalidad de Grupo, formando equipo junto a las gimnastas Briana López, Noah Rellán, Dalia Cavila y Violeta Herrero, de los clubes valencianos; Club Gimnasia Aerogym y Club Aeróbic Moncada. Posteriormente, la joven gimnasta de Xàtiva alcanzó el título de campeona en la categoría Youth Trío, junto a Briana López y Noah Rellán, logrando así la medalla de oro y cerrando una extraordinaria participación en tierras portuguesas.

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Leyre Mahiques, de la Sección de Gimnasia del CTX de Xàtiva, en Portugal.

Leyre Mahiques, de la Sección de Gimnasia del CTX de Xàtiva, en Portugal. / Gimnasia-Club Taekwondo Xàtiva

Con estos resultados, Leyre Mahiques continua su progresión deportiva en una de las citas más exigentes del calendario internacional de gimnasia aeróbica.

Leyre Mahiques, del CTX Xàtiva, junto a sus compañeras en el Open de Gimnasia en Portugal.

Leyre Mahiques, del CTX Xàtiva, junto a sus compañeras en el Open de Gimnasia en Portugal. / Gimnasia-Club Taekwondo Xàtiva

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