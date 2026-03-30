Ens Uneix recoge firmas en l'Olleria para "ampliar el apoyo a la reforma de la Ley Electoral Valenciana"

Ens Uneix organizó el pasado sábado una jornada de recogida de firmas en L'Olleria dentro de la campaña que impulsa la formación para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de reforma de la Ley Electoral Valenciana. Desde el partido político nacido en Ontinyent exponen que "durante la mañana se recogieron alrededor de un centenar de firmas de apoyo a la iniciativa. Esta recogida se enmarca en el proceso de ampliación de firmas que se está llevando a cabo después de haber superado ya a finales del año pasado el umbral mínimo de 10.000 firmas requeridas para tramitar la iniciativa".

Según explican desde Ens Uneix, "el recuento definitivo de todas las firmas recogidas se realizará en las próximas semanas antes de proceder a su entrega formal. En primer lugar tendrán que ser validadas por la Junta Electoral y, posteriormente, remitidas a Les Corts para iniciar el debate parlamentario correspondiente". Desde la formación se señala que la propuesta “es una oportunidad para mejorar la calidad democrática y para reducir la desafección política. Es una buena propuesta para el conjunto de la ciudadanía. Desgraciadamente, la situación política actual muestra demasiado a menudo una carrera para ver quién saca rédito de las crisis y quienes culpa más al otro, en lugar de trabajar juntos para mejorar la vida de las personas. Ante esto, apostamos por una iniciativa que puede ayudar a acercar la política a la gente”.

La recogida de firmas en l'Olleria se desarrolló durante la mañana de sábado en la avenida Jaime I, por donde se acercaron centenares de personas a lo largo de la jornada. Las firmas fueron recogidas por militantes de Ens Uneix procedentes de diferentes agrupaciones de la comarca de La Vall d'Albaida, entre ellas Ontinyent, Albaida o El Palomar. En el espacio habilitado para la recogida también se difundió un cartel con el mensaje “Buscamos alcaldesa para l'Olleria”, con el cual se anima a personas interesadas a presentarse en las próximas elecciones municipales bajo las siglas de Ens Uneix.

La iniciativa impulsada por Ens Uneix y la Unión Municipalista plantea dos modificaciones principales de la normativa electoral valenciana: reducir el umbral mínimo para obtener representación parlamentaria del 5% al 3% de los votos válidos y que el cómputo de los sufragios se realice a nivel provincial en lugar de hacerlo a escala autonómica. Actualmente, para entrar en Les Corts una formación tiene que superar el 5% de los votos válidos emitidos en toda la Comunidad Valenciana. "Según los datos del Ministerio del Interior, en las elecciones autonómicas de 2023 votaron aproximadamente 2,5 millones de personas, lo cual situaba este umbral alrededor de los 125.000 votos. Si se redujera al 3%, la barrera electoral quedaría aproximadamente en unos 75.000 votos, es decir, alrededor de 50.000 votos menos para poder obtener representación parlamentaria", apuntan las mismas fuentes.

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Y también recuerdan que "entre las personas que han mostrado públicamente su apoyo formal a esta iniciativa se encuentran figuras conocidas de la política valenciana como Mónica Oltra Jarque o Rosa Pérez Garijo. La campaña de recogida de firmas se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana a través de los partidos integrados en la Unión Municipalista".