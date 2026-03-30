La Falla “El Trampot” de Enguera supera los 500 falleros tras la "apuntà"

Las Fallas no solo se celebran en la ciudad de València. Muchos son los municipios que se dejan seducir por la tradición y el carácter festivo de las fiestas josefinas. En muchos pueblos pequeños una unica comisión lidera la cita. Es lo que ocurre,por ejemplo, en Enguera.

Como marca la tradición fallera, la Cremà de las Fallas 2026 supuso, a su vez, el inicio del nuevo ejercicio fallero 2026-2027. El pasado sábado, 28 de marzo, se produjo en el casal fallero de Enguera la tradicional apuntá de la Comisión Fallera “El Trampot” marcando un hito histórico para la entidad: conseguir superar la barrera de los 500 falleros y falleras en la comisión.

Dicha cifra supone más del 10% del censo oficial, ya que el municipio de la Canal de Navarrés cuenta actualmente con 4807 habitantes. En 2025 el Trampot celebró su 50º aniversario con una amplia programación festiva y cultural, editando además un libro conmemorativo y un documental que contaron con la colaboración tanto del Ayuntamiento de Enguera como de la Diputación de Valencia.

"La prolífera actividad cultural ha sido un baluarte y un pilar fundamental desde la fundación de la Comisión en 1975, con un Grupo Artístico que no sólo ha producido y representado obras teatrales, sino que ha coordinado, impulsado y colaborado en la gran mayoría de las actividades culturales de la población, siendo un apoyo constante y recurrente para las distintas corporaciones municipales de cualquier signo político", exponen desde la comisión.

Las mismas fuentes exponen que "desde hace una década, y tras la necesidad de montar en 2016 una comisión gestora compuesta por falleros y falleras de distintas edades y sensibilidades, el censo fallero se ha disparado. Hoy en día la Asociación es mucho más que una entidad festiva, si bien es cierto que mucha es la gente que se han ido apuntado por este factor. En plena polémica en Valencia y otros municipios por la masificación de la fiesta y los problemas de convivencia, en Enguera y otros municipios las Comisiones Falleras son un motor social y cultural que abandera buena parte de la vida comunitaria durante todo el año, con actividades, asambleas y reuniones que fomentan el debate, el razonamiento crítico y la convivencia".

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Desde la comisión enguerina declaran que "así como en otras fallas ocurre, en el Trampot no hay pensado establecer un cupo o un tope, incluso se ha estado trabajando para facilitar el ingreso a la entidad, con cuotas y condiciones más asequibles". “Las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, son la fiesta más alegre, satírica y popular que tenemos. Es la expresión cultural por excelencia y, además, sirve como punto de encuentro, de reunión, de debate y de convivencia, como un instrumento más para mejorar la sociedad a través del arte, de la ironía y la cultura. Y teniendo esto claro nunca habrá suficientes falleros y falleras. Simplemente, se trata de tener ganas, voluntad e ilusión por solventar las pequeñas dificultades y problemas logísticos que se puedan ocasionar, en aras de un objetivo mayor, loable y deseable que es tener Fallas en Enguera, con todo lo positivo que ello conlleva”, apostillan.