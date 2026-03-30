Julen Ávila gana en Albaida y se sitúa líder del Campeonato del Mundo de Supermotard
El piloto catalán vence en la primera prueba del mundial, disputada en el circuito de la localidad de la Vall
Jesús Sansaloni
El piloto catalán Julen Ávila se proclamó ganador de la primera prueba del Campeonato del Mundo de Supermotard, disputada el pasado fin de semana en el Circuit d’Albaida. Julen Ávila se convierte así en el primer líder del mundial, tras vencer en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, en el circuito albaidense.
Ávila, piloto oficial de KTM, voló sobre el trazado albaidense tanto en los entrenamientos oficiales, donde obtuvo la pole, como en una de las dos carreras de la prueba, ya que la otra la ganó el alemán Marc Reiner Smidt, que quedó segundo en la clasificación final de la primera prueba del mundial. El tercer puesto fue para Steve Bonnal.
El fuerte viento reinante durante la celebración de la prueba no impidió que hubiese una buena entrada de público. Los asistentes pudieron presenciar una gran “pelea” en la máxima categoría mundial de supermotard, que conjuga el asfalto con el sterrato.
En el campeonato de Europa, el suizo Mitja Kransniqi se convierte en el primer líder tras obtener el triunfo final.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo y el frío
- Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
- Cultura restaurará el frente sur de la muralla del recinto de clausura del Monasterio de la Valldigna, que supera los 120 metros de longitud
- La Policía Judicial requisa e investiga un ordenador y discos duros del exjefe de la Policía Local de València y de dos comisarios principales
- El Ayuntamiento de Manises descubre un refugio de la Guerra Civil durante unas obras de remodelación
- Me pegó tan fuerte con el fusil, que reaccioné sin saber lo que hacía
- Inauguración de la nueva tienda de Decathlon en en el Centro Comercial Arena de València