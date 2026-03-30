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Julen Ávila gana en Albaida y se sitúa líder del Campeonato del Mundo de Supermotard

El piloto catalán vence en la primera prueba del mundial, disputada en el circuito de la localidad de la Vall

Pilotos en la salida de la prueba del Campeonato del Mundo en el Circuit d'Albaida.

Pilotos en la salida de la prueba del Campeonato del Mundo en el Circuit d'Albaida. / Levante-EMV

Jesús Sansaloni

Albaida

El piloto catalán Julen Ávila se proclamó ganador de la primera prueba del Campeonato del Mundo de Supermotard, disputada el pasado fin de semana en el Circuit d’Albaida. Julen Ávila se convierte así en el primer líder del mundial, tras vencer en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, en el circuito albaidense.

Podio de la primera prueba del Campeonato del Mundo celebrada en Albaida.

Podio de la primera prueba del Campeonato del Mundo celebrada en Albaida. / Levante-EMV

Ávila, piloto oficial de KTM, voló sobre el trazado albaidense tanto en los entrenamientos oficiales, donde obtuvo la pole, como en una de las dos carreras de la prueba, ya que la otra la ganó el alemán Marc Reiner Smidt, que quedó segundo en la clasificación final de la primera prueba del mundial. El tercer puesto fue para Steve Bonnal.

El fuerte viento reinante durante la celebración de la prueba no impidió que hubiese una buena entrada de público. Los asistentes pudieron presenciar una gran “pelea” en la máxima categoría mundial de supermotard, que conjuga el asfalto con el sterrato.

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En el campeonato de Europa, el suizo Mitja Kransniqi se convierte en el primer líder tras obtener el triunfo final.

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