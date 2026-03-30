El Olímpic gana al Alberic y se mantiene en la lucha por la promoción de ascenso

El CD Olímpic se impuso el pasado sábado por 0-2 al C.E. Alberic Sucemart en el estadio municipal Manolo Sanchis y se mantiene en la lucha por la Promoción de Ascenso a Tercera RFEF. El conjunto setabense se adelantó en el minuto 34 con un gol de Miguel Aracil y cerró el encuentro en el tiempo añadido, cuando Jean Carlos Riascos transformó un penalti, según recoge el acta arbitral. La victoria, unida a la derrota del Torrevieja por 1-2 ante el Benidorm, sitúa de nuevo al Olímpic a tres puntos de la zona de playoff en este tramo decisivo de la temporada.

Tras el encuentro, el técnico setabense José Manuel Rueda destacó la importancia del triunfo para mantener vivas las opciones del equipo: “Era vital sacar los tres puntos aquí”, señaló, recordando que el equipo afrontaba el choque como una de sus últimas oportunidades para seguir aspirando a la promoción.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Rueda ha reconocido que no fue vistoso ni fluido: “Creo que ha podido ser de los peores partidos en los que hemos jugado”. El entrenador explicó que a su equipo le "costó tener continuidad con balón, encadenar pases y gestionar las recuperaciones, en un choque marcado por la igualdad y la escasez de ocasiones: “Los dos equipos hemos tenido tres ocasiones”.

El técnico también enmarcó el partido en un contexto de máxima exigencia competitiva, señalando que la presión clasificatoria condicionó el juego de ambos conjuntos: “Se están jugando prácticamente algo todos”. En ese sentido, apuntó que su equipo supo adaptarse, modificando el planteamiento durante el encuentro y priorizando otras facetas como el orden defensivo y la solidez para mantener la portería a cero.

En los minutos finales, el Olímpic tuvo que sostener el resultado antes de sentenciar al contragolpe, en una acción que terminó en penalti. Rueda también se refirió a esa jugada, destacando la acción individual previa que permitió generar la ocasión.

Con este resultado, el conjunto setabense continúa dependiendo de otros marcadores, pero mantiene intactas sus opciones. “Si nosotros somos capaces de seguir sumando de tres en tres, hay que seguir esperando el resultado de los rivales”, afirmó el entrenador, insistiendo en la necesidad de seguir compitiendo hasta el final.

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim empató 3-3 en su visita al Independiente Alicante, en un partido en el que los locales se adelantaron en el marcador con un gol en propia puerta del portero de los de la Vall d'Albaida. El conjunto "ganxut" empató por medio Josep Moscardó a la media hora de juego y con el marcador igualado a uno se llegó al descanso. Tras la reanudación, los alicantinos se volvieron a poner por delante con dos tantos, pero el Benigànim, en un intenso final de partido, empataba con dos goles de Eloy Albuixech y Ramón González anotados en el minuto 90.

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L'Olleria cayó derrotado por la mínima, 0-1, en su visita al Novelda Unión. Los locales anotaron el único tanto del encuentro, y que les reportó los tres puntos, mediada la segunda parte. L'Olleria se sitúa colista del grupo, tras la victoria del Mutxamel frente al Carcaixent.