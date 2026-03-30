El Ontinyent 1931 cae en La Nucía y no puede consolidarse en los puestos de promoción

Los dos equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación, Atzeneta y Ontinyent 1931, llegaban a la jornada tras cosechar sendas derrotas en la última semana. Ambos conjuntos buscaban volver al camino de la victoria. El equipo “taronja” visitaba Buñol con el fin de alejarse de los puestos de descenso directo, mientras que los de Roberto Bas querían sumar los tres puntos ante La Nucía para consolidar un puesto en el playoff de ascenso. La jornada concluyó para ambos con derrota.

El Atzeneta, tras una semana sin entrenador y en la que el equipo fue dirigido por el preparador físico Pablo Carbonell, se presentaba al duelo en el Beltrán Báguena con Luis Miguel Garrido como nuevo técnico, eso sí, aún sin confirmación oficial. El partido fue igualado en la primera parte, con dos equipos serios que no querían cometer errores. La igualdad en el juego se reflejó en el marcador, que al término de los primeros 45 minutos no se movió (0-0).

La balanza se desequilibró muy pronto en la segunda parte. El Atzeneta erró en la salida de balón en el centro del campo. El Buñol recuperó el esférico y mandó un balón diagonal a Mangel, que controló y envió al fondo de la red con un zurdazo para abrir la lata (1-0). El Buñol, con la tranquilidad del resultado a favor, fue controlando el encuentro y aprovechó una nueva pérdida del Atzeneta en una zona comprometida que dejó a Pastor mano a mano con el portero Ferri para sentenciar el encuentro (2-0). Nueva derrota del conjunto “taronja”, que de momento estará una semana más fuera de los puestos de descenso directo.

El Ontinyent 1931 se desplazó a tierras alicantinas para medirse a La Nucía. El primer tramo del partido transcurrió sin apenas ocasiones. Hubo alguna llegada a las áreas que apenas inquietó a los guardametas. El Ontinyent 1931, a los 25 minutos de encuentro, tuvo que realizar dos modificaciones obligadas por las lesiones de Osoro y Lluís Felipe. En su lugar entraron Gaiza y Miguel Richart. Llegada la media hora de juego, la defensa local evitó una buena acción de peligro de los de Roberto Bas y, poco después, Fluixà fue quien evitó el peligro de los de Vicente Mir. A los 34 minutos, La Nucía desequilibró el marcador tras una buena jugada que llegó a las botas de Mauri, quien con un tiro raso abrió el marcador (1-0). Al borde del descanso, los “blanc-i-negres” disfrutaron de una buena ocasión con un lanzamiento de falta de Iván Albert que repelió el portero y, poco después, fue Andreu Vivó quien evitó el segundo tanto local. Con la ventaja mínima local se llegó al descanso (1-0).

Noticias relacionadas

La segunda mitad arrancó con una mejor versión del Ontinyent 1931, que buscaba la portería rival para intentar la igualada. Se sucedían tímidas llegadas para unos y otros, y Miguel Richart dispuso de un remate en línea de gol que no acertó a convertir. Los de la capital de la Vall d’Albaida dominaban el segundo tiempo, pero Gorka, con un lanzamiento lejano, sentenció el encuentro (2-0). El Ontinyent 1931 lo intentó por todos los medios, pero el gol no llegó. A pesar de la derrota, el equipo dejó buenas sensaciones.