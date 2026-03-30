El tejido empresarial de Ontinyent se forma en el uso de la IA

El pasado viernes tuvo lugar en Ontinyent una nueva jornada sobre inteligencia artificial aplicada a la empresa. La cita se coordinó en el Centro de Formación del Museo del Textil. La actividad gratuita congregó a empresarios, directivos y profesionales interesados a conocer como la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la productividad y afrontar los retos de la transformación digital en el ámbito empresarial.

La jornada, con el título “Productividad digital con IA: claves para afrontar la transformación de la industria”, fue organizada por el Ayuntamiento de Ontinyent en colaboración con la Fundación LabPyme, entidad adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, dentro de un programa de difusión y capacitación en tecnologías digitales para el tejido empresarial. La actividad cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation dentro del Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contó con la participación de Antonio Sánchez, gerente de desarrollo de negocio de Anysolution, quien compartía experiencias y ejemplos prácticos sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

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Natàlia Enguix estuvo presente en la formación y destacó que esta nueva actividad “continúa la línea de trabajo iniciada con la jornada celebrada el pasado mas de octubre, que contó con una gran respuesta del tejido empresarial local y demostró el interés existente para conocer mejor las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. El objetivo es continuar acercando herramientas y conocimientos que ayudan nuestras empresas a adaptarse a los nuevos escenarios digitales y a incorporar tecnologías que ya están transformando la manera de trabajar en muchos sectores”, remarcaba.