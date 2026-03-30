El tejido empresarial de Ontinyent se forma en el uso de la IA
La jornada sobre inteligencia artificial contó con la participación de Antonio Sánchez, quien compartió ejemplos prácticos del uso de esta tecnología en el ámbito empresarial
El pasado viernes tuvo lugar en Ontinyent una nueva jornada sobre inteligencia artificial aplicada a la empresa. La cita se coordinó en el Centro de Formación del Museo del Textil. La actividad gratuita congregó a empresarios, directivos y profesionales interesados a conocer como la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la productividad y afrontar los retos de la transformación digital en el ámbito empresarial.
La jornada, con el título “Productividad digital con IA: claves para afrontar la transformación de la industria”, fue organizada por el Ayuntamiento de Ontinyent en colaboración con la Fundación LabPyme, entidad adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, dentro de un programa de difusión y capacitación en tecnologías digitales para el tejido empresarial. La actividad cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation dentro del Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contó con la participación de Antonio Sánchez, gerente de desarrollo de negocio de Anysolution, quien compartía experiencias y ejemplos prácticos sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.
Natàlia Enguix estuvo presente en la formación y destacó que esta nueva actividad “continúa la línea de trabajo iniciada con la jornada celebrada el pasado mas de octubre, que contó con una gran respuesta del tejido empresarial local y demostró el interés existente para conocer mejor las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. El objetivo es continuar acercando herramientas y conocimientos que ayudan nuestras empresas a adaptarse a los nuevos escenarios digitales y a incorporar tecnologías que ya están transformando la manera de trabajar en muchos sectores”, remarcaba.
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