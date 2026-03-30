Tres equipos del Xàtiva Voleibol disputarán las finales autonómicas y buscarán la clasificación para los Campeonatos de España

Un nuevo éxito para el club voleibol Xàtiva, que consigue clasificar a tres de sus equipos para las finales autonómicas de máximo nivel: Juvenil femenina, Junior masculina y cadete femenina. En semanas anteriores finalizaron las ligas regulares de primera división autonómica juvenil femenina y primera división autonómica cadete femenina. Ambos conjuntos del Ahora Vóley Xàtiva se proclamaron campeonas de liga. Al quedar primeras, ambos conjuntos han accedido directamente a la primera plaza para disputar las Finales Autonómicas.

La Final Juvenil femenina se disputará los días 11 y 12 de abril en el pabellón de Sant Joan d'Alacant, con la participación de cuatro equipos por orden de clasificación: Ahora vóley Xàtiva Pinocchio Benidorm, CV Sant Joan (Alicante) y CV Paterna Liceo. Los dos mejores equipos clasificados obtendrán plaza para el Campeonato de España que se disputará en Zaragoza del 28 de abril al 3 de mayo de 2026.

La Final Autonómica cadete femenina se disputará los días 25 y 26 de abril y la sede está pendiente de adjudicación por parte de la Federación de la Comunitat Valenciana. Participarán los siguientes equipos por orden de clasificación: Ahora vóley Xàtiva, CV Elche, Hoteles Poseidon Benidorm y CV Almoradí (Alicante). Los dos mejores equipos clasificados, obtendrán plaza para el Campeonato de España que se disputará en Almería del 19 de mayo al 24 de abril de 2026.

El equipo Junior masculino ampliaba el éxito inicial, el domingo 29 de marzo se disputó el último partido de liga de la primera autonómica Junior masculina, el Familycash Xàtiva voleibol consiguió imponerse al CV Algemesí por 0-3 (21-25/12-25/12-25). Con este resultado los de Xàtiva quedan colíderes con 20 partidos disputados, 18 victorias conseguidas y dos derrotas, sumando 55 puntos, los mismos que el Leleman Conqueridor de València. Los de Xàtiva obtienen plaza para la Final autonómica junior masculino que se disputará los días 11 y 12 de abril en sede por determinar al estar pendiente de adjudicación por parte de la Federación de la Comunitat Valenciana. Participarán por orden de clasificación: Leleman Conqueridor València, Familycash Xàtiva, CV Mediterráneo Castellón, CV Paterna Liceo. Los dos mejores equipos clasificados obtendrán plaza para el Campeonato de España que se disputará en Almendralejo (Extremadura) desde el día 5 al 10 de mayo de 2026.

Deportistas élite

Publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el listado de deportistas de élite de la Comunitat Valenciana, correspondiente a resultados deportivos del año 2025. Dieciocho deportistas del Club Voleibol Xàtiva figuran en la lista oficial, lo que reafirma una vez más su posición de club de élite, destacan desde el CV Xàtiva. Como deportista de Alta competición figura Pablo Pérez. Como deportistas de nivel elite promoción, al conseguir ser campeonas de la ComunitaT Valenciana cadete femenino de máximo nivel, así como campeonas de España en Zaragoza en 2025: Mara Alcocel, Camila Belaunzaran, Alejandra Bolinches, Lea Burgui, Victoria Lomas, Adriana López, María Marti, Sara Martínez, Gloria Martínez, Lucia Monzonis, Iratxe ortega, Alba Palmar, Carmen Pérez, Joaquina Ponzinibbio, Martina Ponzinibbio, Alison Quintin y Martina Valor.

Por otra parte, tres jugadoras del Club voleibol Xàtiva están disputando con la Selección Española femenina sub 18 en el Puerto de Santa María Cádiz), el Campeonato Preeuropeo en busca de plaza para el Campeonato de Europa: Martina Ponzinibbio, Alison Quintin y Camila Belaunzarán. En el primer partido del pasado viernes pasado ganaron a la Selección de Azerbaiyán por 3-0. En el partido del sábado, doblegaron a Estonia por idéntico resultado de 3-0; y en el partido del domingo, muy duro, contra Países Bajos, se saldó con la victoria de la selección de holandesa por 3-0, con un tercer set muy igualado. Ambos conjuntos, Países Bajos y España han conseguido la clasificación para disputar el Campeonato de Europa en Lituania el 1 de Julio de 2026.

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Categoría base

En Iniciación al rendimiento cadete femenino zonal, el Xàtiva voleibol cedieron contra el CV Vao Ontinyent por 2-3 (21-25/25-13/25-11/22-25/12-15). Con esta derrota por la mínima, en el que el Ontinyent se llevó el primer set, mientras que las de Xàtiva le dieron la vuelta al partido con claridad en el segundo y tercer set. Se anotaba el cuarto set el conjunto visitante por 22-25 y finalmente en un igualado quinto set, cayó del lado del Ontinyent.