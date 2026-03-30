Usuarios de centros sociales de Ontinyent participan en la primera sesión "Apropa't a l'orquestra"

Ontinyent acogió el pasado viernes la primera de las sesiones del programa “Apropa't a l'orquestra”, una iniciativa socioeducativa impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent y la Fundació Sonora que tiene como objetivo facilitar el acceso a la música sinfónica a colectivos socialmente sensibles o con dificultades de integración social. La actividad tenía lugar al Teatro Echegaray, en la jornada previa al concierto que la Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent ofrecía el sábado, 28 de marzo.

Usuarios de centros sociales en la actividad del programa "Apropa't a l'orquestra", en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

En esta primera sesión participaban usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Municipal “José Antonio Bodoque”; el Centro de Día de Inserción Sociolaboral “El Rogle”; la asociación AFAO de familiares de personas con Alzheimer; la Fundación Santo Hospital de la Beneficencia de Ontinyent y la Asociación Amigos de los Ancianos de la Residencia Sant Francesc; que asistían al ensayo general de la orquesta y a una breve actividad explicativa para conocer de cerca el funcionamiento de una formación sinfónica y el repertorio que posteriormente se interpretaría en concierto. Los participantes fueron recibidos por el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, y por el vicepresidente de la Fundació Sonora, Lluís Muñoz, que les daban la bienvenida y destacaban el valor social y educativo de esta propuesta.

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El programa “Apropa't a l'orquestra” está vinculado a los ensayos generales previos a los conciertos de la temporada de la Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent. Cada sesión ofrece a entidades sociales y asociaciones la posibilidad de asistir al ensayo, conocer de cerca el funcionamiento de la orquesta y disfrutar de una experiencia musical en directo en un contexto pedagógico y accesible. En la presentación de la iniciativa, el regidor de Educación, Ferran Gandia explicaba que esta iniciativa “nace con la voluntad de abrir las puertas de la música sinfónica a todas las personas, especialmente a aquellas que por diferentes circunstancias tienen más dificultades para acceder a este tipo de experiencias culturales”. En la sesión de viernes, el regidor de Cultura, destacaba que “la cultura tiene que ser inclusiva y accesible, y programas como ‘Apropa't a l'orquestra’ nos permiten acercar una propuesta artística de alto nivel a colectivos que quizás no habían tenido antes la oportunidad de vivirla de cerca”. Por su parte, el vicepresidente de la Fundació Sonora, Lluís Muñoz, ponía en valor la dimensión social del proyecto, destacando que “la música tiene una gran capacidad para conectar con las personas y generar emociones, e iniciativas como esta permiten que la experiencia de una gran orquesta llegue también a colectivos que habitualmente no forman parte del público de los conciertos”.