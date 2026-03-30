Xàtiva impulsa una Semana de la Educación llena de actividades educativas e inclusivas

Xàtiva presenta una nueva edición de su Semana de la Educación, este año bajo el lema «Entrenemos las súper-competencias», una iniciativa que, del 4 al 10 de mayo, convertirá la ciudad en una auténtica ciudad educadora. El programa combina actividades divulgativas, lúdicas y participativas dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de promover el bienestar emocional, la inclusión y el aprendizaje colectivo.

La concejala de Educación, Amor Amorós, ha destacado la importancia de esta iniciativa como espacio de encuentro y reflexión compartida: «Como concejala de Educación creo que es muy importante haber consolidado la Semana de la Educación como momento y espacio de reflexión con toda la comunidad educativa. Este año ponemos en valor las competencias que nos ayudan a construir entornos más seguros y más amables. Unas supercompetencias, tal y como ha denominado la diseñadora responsable del cartel este año, Helena Moral, que nos ayudan, sobre todo, a mejorar la convivencia y que nos facilitan el progreso tanto a nivel individual como de comunidad».

La programación arranca el lunes 4 de mayo con el foco puesto en la construcción de entornos educativos seguros. Durante la semana, se han organizado diversas conferencias especializadas sobre salud mental y gestión emocional. Entre ellas, destaca la sesión del martes 5 de mayo en la Casa de las Mujeres sobre la detección precoz de problemas de salud mental en el ámbito educativo, así como la conferencia del miércoles 6 de mayo en el CEFIRE centrada en estrategias de gestión emocional en el aula.

El jueves 7 de mayo será una jornada especialmente intensa, con la celebración de la II Feria Ciencia en la Calle en la Alameda de Jaume I, seguida de una conferencia y mesa redonda con divulgadores científicos en la Casa de Cultura, y la entrega de los Premios Extraordinarios de Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

El viernes 8 de mayo incluirá la Carrera Popular para personas con diversidad funcional, organizada por Aspromivise, así como una conferencia sobre salud mental infantil y adolescente a cargo de Mireia Argilés. La jornada se cerrará con un homenaje al personal docente jubilado en la Casa de Cultura.

Sobre la carrera —que celebrará su 18ª edición—, David Soler, responsable de Aspromivise, ha destacado que «la carrera es para las personas con diversidad, pero también cuenta con una gran participación de la comunidad educativa, con alumnado de infantil, primaria, secundaria, universidad y ciclos formativos». De hecho, ha recordado que «el año pasado superamos los 2.500 alumnos que participaron de una manera u otra, ya fuera corriendo, animando o como voluntarios». Soler ha insistido en el componente pedagógico de la iniciativa, afirmando que «nuestra intención es educar en la diversidad» y que «la diversidad no es un hándicap, sino un valor que nos enriquece como sociedad». Finalmente, ha subrayado el mensaje inclusivo de la prueba: «la carrera no tiene otra misión que transmitir que todos somos importantes, como las piezas de un puzle, y la Semana de la Educación es un espacio ideal para hacer llegar este mensaje».

Por último, el domingo 10 de mayo se desarrollarán diversas actividades abiertas a la ciudadanía, como la Feria del Estudiantado en la Alameda de Jaume I, actividades infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, y una excursión familiar por la costa del castillo, con inscripción previa.

Amor Amorós ha querido también animar a la ciudadanía a participar activamente en las actividades programadas: «Como siempre, es una programación variada, hay actividades dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad educativa y espero de verdad que todo el mundo encuentre alguna en la que participar. Ya sabéis, a partir del día 4 de mayo y hasta el 10 estaremos construyendo entornos seguros y hablaremos de prevención, gestión emocional y bienestar educativo. Os espero a todos y todas».

A través de esta iniciativa, Xàtiva refuerza su compromiso con una educación basada en los valores, la convivencia y el desarrollo emocional, implicando a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en la construcción de un entorno más inclusivo y participativo.

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El cartel, y el diseño de la programación, es obra de la artista setabense Helena Moral.