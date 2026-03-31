Ángela Fita se proclama subcampeona del torneo ITF San Gregorio de Catania
La tenista de Xàtiva pierde en la final ante la francesa Alice Tubello por 6-2 y 6-3
Jesús Sansaloni
La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda se ha proclamado subcampeona del torneo ITF San Gregorio, disputado del 23 al 29 de marzo en Catania (Italia) de categoría W35. La setabense perdía en la final ante la francesa Alice Tubello por 6-2 y 6-3.
Fita, que partía como favorita, se vio superada en todo momento por la tenista gala que, a pesar de estar 200 puestos más abajo que la setabense, imprimió un juego muy explosivo.
La pupila de Pancho Albariño había jugado durante todo el torneo muy bien menos el primer partido, donde tuvo que dar la vuelta al marcador. En primera ronda, la tenista de Xàtiva ganó a la sueca Caijsa Wilda Hennemann por 4-6, 7-6 y 7-6. En octavos superó a Aneta Kucmova por 6-4 y 7-5; y en cuarto se impuso a Lisa Zaar por 6-4 y 7-5. Ya en semifinales, Fita ganaba a la ucraniana Anastasiia Sobolieva, que tuvo que retirarse cuando la setabense había ganado el primer set por 6-4 y vencía en el segundo por 1-0. En la final, Alice Tubello sorprendió a Fita, pero a la setabense le queda el consuelo de que sigue manteniéndose en el puesto 252 del ranking mundial.
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