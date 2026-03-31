Bocairent pide ayuda a la Generalitat ante la "degradación" del casco histórico

Es uno de los municipios que normalmente entran en listas como "los diez pueblos más bonitos de la Comunitat Valenciana" o "lugares que hay que visitar en la provincia de Valencia", por ejemplo. De hecho, Amenábar -por ejemplo- no dudó a la hora de elegirlo para ser escenario de parte de la trama de su última película. Sin embargo, este halo de "lugar idílico" también está acompañado por un lado oscuro: la falta de mantenimiento y la degradación de algunas propiedades inmobiliarias. Es una problemática que se repite en ciudades con historia detrás.

Así, el Ayuntamiento de Boicairent ha vuelto a pedir "auxilio" a la Generalitat para frenar la degradación del casco histórico. Junto a la Associació Veïnal del Barri Medieval han vuelto a dirigir un escrito a la Presidencia de la Generalitat para "pedir ayuda en la conservación de casas en el núcleo histórico del municipio". El escrito, con fecha de 20 de marzo, señala que hay “una problemática importante en la que no se ha avanzado con el paso de los años, hecho que ha comportado un empeoramiento de la situación: el estado de conservación de una serie de inmuebles particulares y otros municipales, que no solo son un riesgo para estos en sí mismo sino también para otros bienes”.

Según explica la carta firmada por el presidente de la entidad y el alcalde Xavier Molina, “ante esta situación, preocupante y de atención urgente, el Ayuntamiento de Bocairent y la Associació Veïnal del Barri Medieval solicitaron una visita y reunión de trabajo al anterior presidente de la Generalitat en fecha de 20 de octubre de 2023. Esta se acabó delegando en el director general de Administración Local, que visitó el núcleo histórico de Bocairent el 5 de marzo de 2024”.

“Sin embargo, la visita y los contactos posteriores con el equipo de la Dirección General de Administración Local no han supuesto ningún avance ni se ha podido concretar ninguna vía de solución a la problemática planteada. Una problemática que, evidentemente, con el paso del tiempo ha continuado empeorando”, sigue la misiva.

Por eso, tanto la entidad vecinal como el consistorio piden al President Juan Francisco Pérez Llorca que "reconduzca la situación y permita definir conjuntamente los instrumentos y las vías de solución respecto de tres aspectos claves en esta materia: los convenios de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento, los mecanismos para la intervención en inmuebles particulares en estado avanzado de deterioro y las iniciativas de rehabilitación".

En palabras del presidente de la endiad vecinal, Xavi Pascual, “desde el vecindario, consideramos inaplazable y urgente la implicación de la Generalitat Valenciana para dar soluciones a esta problemática que arrastramos durante décadas, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio firmado en 1994”. Además, el presidente de la entidad vecinal añade: “Invitamos al presidente de la Generalitat a venir a Bocairent y conocer de cerca la situación, para trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento y articular las posibles soluciones”. “Resolver los problemas indicados permitiría revitalizar verdaderamente el núcleo histórico y, por lo tanto, revitalizar también el pueblo de Bocairent”, concluye Pascual.

El concejal de Barrio Medieval comparte plenamente las reivindicaciones vecinales: “Necesitamos los instrumentos técnicos, jurídicos y económicos de la Generalitat para poder dar respuesta a la problemática de conservación de casas”. Ximo Carbonell explica que “el esfuerzo municipal no es suficiente y que, por ejemplo, los 523.000 euros que ha destinado el Ayuntamiento a través de las diez convocatorias de ayudas locales a la rehabilitación son un paso importante pero limitado”. “Es necesaria, por lo tanto, la suma de una institución como la Generalitat, con muchos más recursos que nosotros”, afirma el edil, que reitera “la voluntad de colaboración plena con la administración autonómica”.

Xavier Molina, alcalde de la localidad de la comarca de la Vall d'Albaida, explicó que "hace años que pedimos ayuda. El problema está en las casas donde la propiedad no está identificada, que pueden estar difuminadas en herencias, por ejemplo. Los propietarios no hacen el mantenimiento adecuado y necesitamos tener herramientas para poder revertir esta situación".

Noticias relacionadas

Molina confirmó que, de momento, desconoce el número de inmuebles en esta situación: "Actualmente, es inviable cifrar los inmuebles en este estado con los recursos que tenemos. Necesitamos el apoyo de la Generalitat para abordar la problemática y poder actuar. En 10 años hemos invertido más de medio millón en programas con ayudas municipales, pero es insuficiente".