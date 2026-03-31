"Muchos centros educativos de Xàtiva están hoy con servicios mínimos, las familias nos entienden y apoyan"

Centenares de docentes -algunos vecinos de pueblos de otras comarcas como Alfarrasí- se han dado cita hoy en Xàtiva para participar en la concentración de apoyo a la huelga educativa que han promovido cuatro sindicatos -STE-PV, CC. OO, UGT y CSIF- para denunciar los recortes y las políticas de la conselleria de Educación. La cita ha comenzado a las 9.30 de la mañana y muchos de los presentes han confirmado que tienen previsto trasladarse a Valencia para participar en las movilizaciones de la capital, que se prevén masivas.

Ramir Moscardó, del IES Josep de Ribera, ha sido uno de los coordinadores de la cita. Consultado por el seguimiento de la huelga en los centros, comentó que es pronto para tener resultados concretos: "Creo que aún es algo prematura, pero sí tenemos constancia de un seguimiento más que notable, sobre todo en los colegios. Yo creo que ahí es donde más se está notando. Hay centros como el Gozalbes Vera o el Taquígraf Martí que están en servicios mínimos. En los institutos también hay una movilización muy potente, pero es pronto para saber las cifras". "La movilización cuenta también con el apoyo de las familias y los alumnos. También quiero destacar que junto a los sindicatos también hay un movimiento que ha generado mucho soporte que es el de las asambleas de profesorado en todos los centros. Se han constituido asambleas entre un profesorado que está dispuesto a movilizarse para reivindicar las cosas que son necesarias", ha proseguido.

"No estamos reivindicando caprichos, ni subidas de sueldo porque sí, estamos reivindicando únicamente lo que nos toca. Y, sobre todo, protestamos para poder trabajar con los alumnos de una forma más lógica y más razonable. Y está claro que podría haber muchas más movilizaciones, lo de hoy es un paso más. Al venir de vacaciones de Pascua está previsto hacer cierres de centros y otras protestas, hasta que la consellería realmente se siente a negociar y a buscar acuerdos", ha comentado Moscardó.

La concentración de apoyo a la huelga educativa en Xàtiva, en imágenes / Agustí Perales Iborra

"Yo tengo clases de 36 alumnos y encima ahorá vendrá el calor..."

Josep Ignasi Benito Climent es profesor de filosofía en el IES Simarro de Xàtiva. Ha estado presente en la protesta: "Estoy aquí por muchos motivos. Por ejemplo quieren quitar a los autores catalanes del currículum de valencianos. Después, también está la situación del clima de las aulas. En breve va a comezar a hacer mucha calor y dar clase será más incómodo. No nos suben el salario desde hace años. A nivel de ratios es una locura, es una lucha que lleva muchos años. Yo, por ejemplo, estoy dando clases con con 36 alumnos por clase, eso es mucho, es casi imposible corregirlo todo. Y, aparte, es que igual tenemos siete cursos. Se podrían dividir las y tener más profesoras que se ocuparan mejor dee los alumnos. Eso mejoraría la cualidad de la enseñanza", ha apuntado.

"Podría acabarse el curso antes de lo previsto"

Cristina Gozalbes es la directora del colegio Gozalbes Vera de Xàtiva. Consultada por los motivos de apoyo a la huelga, ha detallado que "estamos aquí para reivindicar una mejora educativa, para que nos den más recursos. Los centros estamos ahogados, los maestros ya no pueden más en la situación actual. Hay que denunciar las altas ratios y reivindicar todo por lo que hemos luchado durante tantos años, junto a los derechos a la calidad educativa de nuestro alumnado y, por supuesto, del profesorado". "La gente está concienciada y pensamos que si no llegamos a acuerdos sí habrá más movilizaciones, incluso podría acabarse el curso antes del previsto", ha declarado.

La directora también ha explicado la situación concreta de su centro: "En el colegio se ha hecho un 100% de huelga, el profesorado la ha seguido de forma masiva y tenemos servicios mínimos, tal y como marca la normativa. Hay una persona del equipo directivo y tres personas de servicios mínimos. Ha venido alumnado al centro, por lo tanto, se ha formado un poco de caos... que es de lo que se trata, queremos que la gente se de cuenta de que esta situación está afectando a muchos y que los maestros están concienciados".

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"Por ejemplo, en mi centro tenemos una baja de una maestra desde el día 4 de marzo y a estas horas no la han cubierto. Creo que las familias nos apoyan y entienden la situación. Aquí hay alumnos hoy. Nosotras tenemos un comunicado de nuestra AFA y del ANPA, de las familias del centro, con el que nos apoyan en la huelga", ha apostillado.