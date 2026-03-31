Estanislao Calabuig roza el podio en la Aiztondo Klasika de la Copa de España

El ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig rozó el podio en la Aiztondo Klasika, prueba de la Copa de España de ciclismo celebrada el pasado sábado en la localidad vasca de Asteasu. El corredor del equipo Caja Rural quedó en quinta posición, después de protagonizar la escapada del día. Calabuig estuvo a punto de llegar en solitario a la meta, ya que fue cazado en los últimos metros. Pese a ello, consiguió clasificarse en la quinta plaza.

Ciclista en una de las carreras del pasado fin de semana. / Levante-EMV

En la Aiztondo Klasika de la Copa de España también compitió el ontinyentí Iker Soriano, que también estuvo a una gran altura, terminando en la decimotercera posición, mientras que Emilio Llopis, del Genovés, acabó en el puesto 72.

Ciclistas en el Trofeo Pinedo. / Levante-EMV

Trofeo Pinedo

Por otra parte, Álex Tortosa, del CC Ontinyent, fue el mejor ciclista del equipo clasificado en el Trofeo de Pinedo en categoría cadete, que se disputó este pasado domingo con una participación de 131 corredores. El ontinyentí finalizó en la undécima plaza, con el mismo tiempo que Aitor Ros, mientras que el resto del equipo entró en el pelotón final: Álvaro Gil en el puesto 24, Aitor Selva en el 29, Héctor Albero en el 30, Álex Vallés en el 35 y Andreu Sansaloni en el 58. Los componentes del equipo de Ontinyent intentaron la escapada, pero fue neutralizada por el equipo local en ambas ocasiones.

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En esta misma carrera participó también el ontinyentí Nicolás Donat, enrolado en la PC Pinedo, que terminó octavo, siendo el primer ciclista comarcal. En la carrera social que tuvo lugar después, el setabense Ferran Miravalles terminó tercero en un largo sprint donde ganó Alejandro Gomiz, mientras que el ontinyentí Sergi Ribera fue el segundo mejor juvenil y Javier Benítez noveno de la general.