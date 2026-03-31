El Festival Música i Lletra deXàtiva celebra su 10º aniversario

El Festival Música i Lletra de Xàtiva (MiL) llega en 2026 a su décimo aniversario y lo hace con una edición que consolida una década de trayectoria como espacio de referencia de la canción de autor valenciana. Desde su primera edición, el MiL ha crecido hasta convertirse en un punto de encuentro imprescindible para las voces que renuevan y amplían el legado musical del país, siempre con un fuerte arraigo en la ciudad y en la comarca. Este año, el festival da un paso adelante en ambición artística y profundidad narrativa, conectando la memoria cultural de Xàtiva con las propuestas más relevantes de la escena actual.

La presentación oficial del MiL ha tenido lugar hoy en una rueda de prensa en el Gran Teatre en la que han participado el concejal de Cultura, Alfred Boluda; el director artístico del MiL, Feliu Ventura; y Abraham Rivas, una de las voces protagonistas de la edición de este año.

Las voces de la décima edición

El gran eje temático de esta edición será el espectáculo “50 años de La Costera”, que conmemora el quincuagésimo aniversario de la inauguración de la mítica Librería La Costera (8 de mayo de 1976). El homenaje recuperará el espíritu de aquella calle Pere IV de 1976, cuando la librería se convirtió en un refugio cultural y un espacio de libertad en tiempos convulsos. Sobre el escenario, artistas como Pau Alabajos, La Maria, Toni de l’Hostal o Esther revisitarán canciones emblemáticas de los años setenta y dialogarán con textos de autoras y autores que crecieron en torno a aquel universo, reconstruyendo una memoria colectiva que marcó Xàtiva, su comarca y el conjunto del país. El espectáculo tendrá lugar el 8 de mayo a las 20:00 h en el Gran Teatre de Xàtiva.

La programación continuará el 15 de mayo a las 20:30 h en el Gran Teatre de Xàtiva con la presentación del nuevo disco de Abraham Rivas, galardonado con los Premios Ovidi 2025, un trabajo que confirma al músico como una de las voces más personales del pop de autor valenciano, con producciones elegantes y letras que combinan intimidad y mirada social.

El 29 de mayo a las 20:30 h, también en el Gran Teatre de Xàtiva, llegará “Gala i Ovidio”, el proyecto creativo de Raül Refree y Aida Tarrío (Tanxugueiras), un homenaje a los hijos de Rosalía de Castro que propone un viaje sonoro de contrastes. La unión de los dos artistas da como resultado una propuesta electrónica y de pop lírico, vestida de experimentación y sutileza, con una instrumentación compleja y salvaje que acompaña a una voz única. El montaje desborda los límites de la música de raíz para convertirse en una experiencia sensorial.

La clausura, el 30 de mayo a las 20:30 h en el Gran Teatre de Xàtiva, estará protagonizada por Titana, que presentará su nuevo disco en un directo especial por el décimo aniversario. Noelia Llorens “Titana” se ha consolidado como una de las voces más potentes y personales de la nueva música de raíz valenciana. Con un discurso claramente feminista, actualiza las estructuras tradicionales —fandangos, seguidillas, malagueñas, jotas, boleros y canciones de cuna de herencia familiar— en un concierto fresco, comprometido y pensado específicamente para Xàtiva, con colaboraciones destacadas.

El precio de las entradas es de 15 euros (12 euros con descuentos) y, en el caso de los menores de 12 años acompañados, de 1 euro. Se podrán adquirir a partir de la segunda quincena de abril en granteatre.com, en www.vivaticket.com/es y en las taquillas del Gran Teatre los martes de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00h.

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Con esta edición, el MiL celebra diez años de palabra, música y memoria, y reafirma su voluntad de proyectar Xàtiva como una capital cultural viva, crítica e inspiradora.