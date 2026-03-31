El Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva incorpora la cirugía robótica para prótesis de rodilla

El Hospital Universitario Lluís Alcanyís de Xàtiva ha incorporado la cirugía robótica en las intervenciones de prótesis de rodilla mediante la puesta en marcha de una tecnología de última generación que mejora la precisión y la personalización del procedimiento.

La cirugía de prótesis de rodilla es una de las intervenciones más frecuentes en cirugía ortopédica y traumatológica. Está indicada principalmente en pacientes con artrosis avanzada u otras patologías degenerativas que provocan dolor, limitación funcional y pérdida de calidad de vida.

El objetivo de este tipo de cirugía es sustituir las superficies articulares dañadas por componentes protésicos que permitan recuperar la movilidad, aliviar el dolor y mejorar la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria.

El sistema de cirugía robótica CORI, permite realizar procedimientos más precisos, seguros y personalizados, al adaptar la colocación de la prótesis a la anatomía y biomecánica específica de cada paciente. Para ello, utiliza navegación asistida por ordenador y control robótico que guía al cirujano ortopédico en tiempo real durante toda la intervención.

A diferencia de otros sistemas, esta tecnología no requiere realizar un TAC preoperatorio, ya que genera un modelo tridimensional de la rodilla durante la propia cirugía. Esto simplifica el proceso y evita la exposición del paciente a radiaciones innecesarias.

Durante la intervención, el sistema analiza los movimientos de la rodilla y proporciona información dinámica que permite optimizar el posicionamiento y el equilibrio de la prótesis, respetando al máximo la anatomía de cada paciente.

Mejores resultados y recuperación

Entre las principales ventajas de esta tecnología destacan una mayor precisión en el alineamiento de los componentes protésicos y en la tensión de los ligamentos, así como una cirugía más personalizada a la anatomía y el movimiento real del paciente. Además, permite una posible reducción del dolor postoperatorio y una recuperación más rápida tras la intervención.

El jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Vicente Climent, ha señalado que “la cirugía robótica permite adaptar la intervención a la anatomía específica de cada paciente e incrementar la precisión en la colocación de la prótesis, con el objetivo de mejorar los resultados funcionales y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes”.

Hasta el momento, el equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Xàtiva ha realizado diez intervenciones de prótesis de rodilla con este sistema robótico.

Apuesta por la innovación

La incorporación de esta tecnología supone un nuevo avance en la modernización tecnológica del Hospital Lluís Alcanyís y en la mejora de la atención a los pacientes con patología de rodilla.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el centro refuerza su apuesta por la innovación y la incorporación de tecnología avanzada, consolidándolo como uno de los centros pioneros en la Comunitat Valenciana en la aplicación de estas técnicas en cirugía ortopédica.