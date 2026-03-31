Lanzan tres huevos sobre la imagen de la Santa Cena en la procesión de Xàtiva

Puede parecer una gamberrada. Una chiquillada. Pero, si es así, es de muy mal gusto. Alguien lanzó tres huevos ayer por la noche a la imagen de la Santa Cena en la procesión que se celebró en Xàtiva con motivo de la Semana Santa Setabense. El incidente ocurrió cuando solamente habían transcurrido 15 minutos del inicio de la procesión y los objetos fueron lanzados desde un piso ubicado en una cuarta altura en la calle Beata Inés.

Uno de los huevos impactó en el conductor de la imagen -va motorizada, no a hombros-, lo que causó que la cita se tuviera que parar. Ximo Sanchis es el presidente de la cofradía de la Santa Cena. Ha atendido a Levante-EMV y ha narrado lo ocurrido: "Yo iba detrás, alguien tiró los huevos desde un cuarto piso y uno de ellos entró por el hueco de 40 centímetros y alcanzó al chófer. Tuvo que salir y limpiarse. Fue muy engorroso".

"Luego, detectamos que otros dos huevos habían impactado en la imagen, en una zona de la izquierda. La procesión siguió cuando la situación se normalizó, pero nos pusimos en contacto con la Policía Local para que supieran lo que pasó. El balcón desde el que se lanzaron los huevos está localizado. Siempre hay agentes controlando el recorrido y enseguida fueron informados", apunta Sanchis.

Imagen de archivo de la imagen de la Santa Cena que sacan a procesión en Xàtiva. / Levante-EMV

"Nosotros salimos a las diez y media de nuestra sede, hacemos el recorrido completo y volvemos. Todo ocurrió en la calle Beata Inés. Lanzaron los tres huevos y luego cerraron la persiana y se escondieron. No sabemos las razones. Puede ser una chiquillada o alguien que no esté de acuerdo con la religión, por ejemplo. Pero es algo que no tiene sentido", prosiguió el presidente de la cofradía.

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"Nunca nos había pasado. Si que es cierto que hace años tiraron un cubo desde un balcón en la procesión del Cachorro. Nuestra imagen es grande y pesada, va motorizada. No llevábamos ni un cuarto de hora y seguimos una vez se arregló el conductor. Todo está denunciad. Luego, se limpió la imagen", lamenta el portavoz de la agrupación.