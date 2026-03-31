Ontinyent finaliza nuevas obras en los polígonos del Pla y Sant Vicent para mejorar accesos, servicios y eficiencia energética

El Ayuntamiento de Ontinyent ha culminado las obras de mejora y modernización ejecutadas en los polígonos industriales del Pla y de Sant Vicent, unas actuaciones que han permitido continuar avanzando en la renovación de las infraestructuras industriales de la ciudad con intervenciones destinadas a mejorar los accesos, los servicios y la eficiencia energética de estas áreas empresariales. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el regidor de Territorio, Óscar Borrell, visitaban este martes las zonas donde se han llevado a cabo las actuaciones para comprobar el resultado final de los trabajos.

Las obras ejecutadas han contado con una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y fondos municipales, dentro de la línea de ayudas destinada a la mejora y modernización de áreas industriales. En conjunto, los trabajos han supuesto una inversión de cerca de 570.000 euros y han sido llevadas a cabo por la empresa Pavasal. El alcalde valoraba positivamente el resultado “de un conjunto de mejoras que contribuyen a hacer nuestros polígonos más accesibles, más sostenibles y más preparados para la actividad económica”.

Entre las actuaciones realizadas en el polígono del Pla destaca la repavimentación del camino de la Font Santa, una intervención que ha permitido mejorar notablemente los accesos a esta zona industrial. Igualmente, se ha actuado en el Camí Fondo, que conecta el polígono con la parte urbana de la ciudad, mejorando así la seguridad y la comodidad de los desplazamientos tanto para vehículos como para las personas que trabajan o visitan este espacio empresarial. Otra de las intervenciones destacadas ha sido la mejora y adecuación de la zona verde situada junto al supermercado Aldi, donde se han plantado más de medio centenar de árboles para completar los espacios que se encontraban vacíos y reforzar la presencia de vegetación en este entorno industrial.

En cuanto al polígono de Sant Vicent, los trabajos han incluido la prolongación de la vía ciclopeatonal desde el nuevo puente del Camino Viejo de Xàtiva hasta la avenida de València. Esta actuación permite crear un circuito que facilita los desplazamientos a pie o en bicicleta dentro del polígono, conectando diferentes zonas de actividad y mejorando las condiciones de movilidad para los trabajadores y visitantes.

Además, se han llevado a cabo mejoras a los accesos al camino de servicio que conduce a la ermita de Sant Vicent, posibilitando una conexión más cómoda y directa desde el mismo polígono hasta este punto. Las obras también han incluido varias actuaciones que el regidor de Territorio, Óscar Borrell, destacaba que “han permitido mejorar diferentes aspectos de estos espacios industriales, tanto en cuanto a la iluminación, donde se han sustituido muchas luminarias por el sistema led, como las zonas verdes o los accesos”. Según explicaba, “también se han plantado árboles en espacios donde los alcorques estaban vacíos, se ha creado una nueva zona verde en la parte situada encima del Aldi y se han incorporado servicios como fuentes de agua para las personas que andan por la avenida del Textil”.

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Borrell incidía también en las mejoras realizadas en materia de movilidad y accesos, destacando “el asfaltado del camino de la Font Santa o del Camí Fondo, que da acceso desde la zona de la feria al polígono del Pla, así como otras actuaciones en el polígono de Sant Vicent que permiten mejorar el acceso a la ermita”. El edil recordaba que en los últimos años, el consistorio ha destinado cerca de 10 millones de euros a la mejora de los polígonos industriales, “una línea de actuación planteada con el objetivo de facilitar la actividad de las empresas y continuar impulsando el desarrollo económico y la ocupación en la ciudad”, concluía.