Ontinyent ofrece cinco rutas turísticas gratuitas para Semana Santa y Pascua

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ontinyent ha organizado para las próximas fechas de Semana Santa y Pascua diversas turísticas con carácter gratuito. La regidora de Turismo, Mª José Alhambra, explicaba que “son rutas que ofrecemos tanto a los y las visitantes como al vecindario de Ontinyent que no saldrá de la ciudad en estos días. Son tres rutas guiadas por espacios donde venimos organizando este tipo de recorridos, a las que añadimos otras dos que se pueden realizar de manera autónoma, al contarse con señalización e incluso audioguías”.

La primera tendrá lugar el 3 de abril, viernes, con una ruta guiada por los portales, torres y murallas medievales de la ciudad, de un alto valor histórico y patrimonial. A lo largo del recorrido se descubrirá el trazado, características, la nomenclatura de los diferentes torres y los accesos por las murallas, fortificaciones de origen andalusí que fueron elementos destacados para la defensa de la población.

Al día siguiente, sábado 4 de abril, la visita estará en el Palau de La Vila o del Palacio de la Duquesa de Almodóvar, que se ubica en la parte más expuesta de las murallas a tipo de fortaleza que mira a poniente. Construido sobre el antiguo alcázar andalusí, el Palacio recoge todas las etapas históricas de Ontinyent, conociéndose en la visita su cronología y los diversos usos que ha tenido a lo largo de los siglos.

Finalmente, el sábado 11 de abril se hará otra visita guiada al Convento de los Franciscanos, donde se conocerán los orígenes de los padres franciscanos en Ontinyent, que ya fundaron un convento en el siglo XVI, situado en el que hoy es la Glorieta. La visita incluye espacios del actual convento como su Museo de Ciencias Naturales, la centenaria biblioteca, la iglesia neogótica y el claustro.

Además, se podrá hacer de forma autónoma dos rutas señalizadas como sueño la Ruta de los Molins por el Barranco de los Naranjos (con audioguías); y el Itinerario por los espacios de la Memoria Democrática al casco urbano. Las rutas guiadas tienen plazas limitadas, y para inscribirse o ampliar la información hay que dirigirse a la Tourist Info de Ontinyent, al Palacio de La Vila, al teléfono 962916090 o al correo turisme@ontinyent.es

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Estas rutas complementan la programación de los actos de la Semana Santa, que incluye como principales citas la Danza Macabra (1 Abril a las 20:00 horas); la Procesión del Silencio (2 de abril a las 00:00 horas); la Procesión del Encuentro Doloroso (3 de abril a las 11:30 horas); la Procesión del Santo Sepulcre (3 de abril a las 19:00 horas); la Noche de los Panderos (4 de abril a las 00:00 horas) y la Procesión del Encuentro Glorioso (5 de abril a las 11:00 horas).