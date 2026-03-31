El Pacte Territorial Costera-Canal incorpora dos técnicos especializados en turismo

El Pacte Territorial Costera-Canal incorpora este miércoles, 1 de abril, a dos nuevos perfiles técnicos especializados en turismo. La medida refuerza el compromiso de la comarca con la promoción de sus recursos y la coordinación entre municipios.

La medida surge tras conversaciones mantenidas desde hace tiempo del presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal, José Luis Gijón, con Judith Perales, alcaldesa de Bolbaite, y Nuria Mengual, alcaldesa de Bicorp, quienes han trasladado en diversas ocasiones la necesidad de reforzar el equipo técnico para atender mejor a visitantes y residentes. Los municipios de Xàtiva y Canals también solicitaron apoyo adicional, confirmando que era una acción muy esperada y necesaria.

El presidente de la mancomunidad afirma que “queremos que nuestro turismo sea cercano, dinámico y que ponga en valor todo lo que tenemos, desde nuestros paisajes hasta nuestra cultura y tradiciones.” Gijón señala además que “es un orgullo representar a un territorio donde la vida transcurre a un ritmo más tranquilo que en la ciudad”. Ha remarcado que esta apuesta contribuirá al desarrollo sostenible y compartido de dos comarcas hermanas como La Costera y La Canal de Navarrés, reforzando la coordinación entre municipios y garantizando que los visitantes puedan disfrutar de un turismo de proximidad, de olores, sabores y tradiciones, remarca.

Noticias relacionadas

Tras la propuesta directa de José Luis Gijón, el coordinador del Pacte Territorial, Andreu Bertomeu, valoró positivamente la medida, y la junta directiva aprobó la incorporación. Los nuevos perfiles se sumarán oficialmente el 1 de abril, listos para contribuir a un turismo más cercano, coordinado y lleno de oportunidades para todos los municipios implicados.