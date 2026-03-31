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El Pacte Territorial Costera-Canal incorpora dos técnicos especializados en turismo

La entidad redobla la apuesta turística para reforzar la colaboración con la Canal de Navarrés

El presidente de la mancomunidad en una reunión reciente con alcaldes de la Canal de Navarrés.

El presidente de la mancomunidad en una reunión reciente con alcaldes de la Canal de Navarrés. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Pacte Territorial Costera-Canal incorpora este miércoles, 1 de abril, a dos nuevos perfiles técnicos especializados en turismo. La medida refuerza el compromiso de la comarca con la promoción de sus recursos y la coordinación entre municipios.

La medida surge tras conversaciones mantenidas desde hace tiempo del presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal, José Luis Gijón, con Judith Perales, alcaldesa de Bolbaite, y Nuria Mengual, alcaldesa de Bicorp, quienes han trasladado en diversas ocasiones la necesidad de reforzar el equipo técnico para atender mejor a visitantes y residentes. Los municipios de Xàtiva y Canals también solicitaron apoyo adicional, confirmando que era una acción muy esperada y necesaria.

El presidente de la mancomunidad afirma que “queremos que nuestro turismo sea cercano, dinámico y que ponga en valor todo lo que tenemos, desde nuestros paisajes hasta nuestra cultura y tradiciones.” Gijón señala además que “es un orgullo representar a un territorio donde la vida transcurre a un ritmo más tranquilo que en la ciudad”. Ha remarcado que esta apuesta contribuirá al desarrollo sostenible y compartido de dos comarcas hermanas como La Costera y La Canal de Navarrés, reforzando la coordinación entre municipios y garantizando que los visitantes puedan disfrutar de un turismo de proximidad, de olores, sabores y tradiciones, remarca.

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Tras la propuesta directa de José Luis Gijón, el coordinador del Pacte Territorial, Andreu Bertomeu, valoró positivamente la medida, y la junta directiva aprobó la incorporación. Los nuevos perfiles se sumarán oficialmente el 1 de abril, listos para contribuir a un turismo más cercano, coordinado y lleno de oportunidades para todos los municipios implicados.

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