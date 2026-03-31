La planta solar "Casa Llum" de Xàtiva afectará a un centenar de parcelas

El proyecto de la planta fotovoltaica PSF Casa Llum de Xàtiva da un paso adelante con el anuncio, por parte de la Conselleria de Industria e Innovación, de las solicitudes de autorización administrativa previa, autorización de construcción y la declaración de utilidad pública. La administración autonómica ha hecho público el listado de bienes afectados por la central fotovoltaica y su infraestructura de evacuación, que se ubicará en los términos municipales de Xàtiva, Manuel y Castelló. La evaluación de impacto ambiental está en fase de información pública.

El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas ha hecho público el listado con la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto, que alcanza un centenar de parcelas de los términos de Xàtiva, Manuel y Castelló. Los grupos generadores se ubicarán en Xàtiva, mientras que la infraestructura de evacuación partirá de Xàtiva, atravesará distintas parcelas de la capital de la Costera, Manuel y Castelló, donde terminará. Los propietarios de los terrenos afectados disponen ahora de un plazo para presentar las alegaciones que consideren oportunas.

La central fotovoltaica, promovida por la empresa Es Planta Solar 6, con sede en València y con una potencia de 4,5 megavatios, cuenta con una inversión de 2.854.968 euros. La planta proyecta un campo generador formado por 9.360 paneles solares, que se conectarán con 20 inversores de 225 kVA, lo que supondrá una potencia nominal de inversores de 4.500 kW. Estos inversores se conectarán con la parte de baja tensión de dos centros de transformación para elevar la tensión a 20 kV, y los dos centros de transformación albergarán, cada uno, un transformador de 2,5 MVA con una relación de transformación de 0,8/20kV, según detalla la documentación del proyecto expuesta por la conselleria.

La línea de alta tensión de la central fotovoltaica será subterránea hasta el centro de protección y medida. Según detalla el proyecto, del primer centro de transformación (CT-1) nacerá una línea de alta tensión, con 320 metros de conductores, que transcurrirá de modo subterráneo hasta el centro de protección y medida (CPM). La línea subterránea que unirá el segundo centro de transformación (CT-2) con el CPM utilizará los mismos conductores, con 100 metros de longitud. El proyecto contempla la construcción de un edificio prefabricado, donde se instalará el centro de producción y medida. El edificio dispondrá de dos celdas de línea, una celda de protección automática, una celda de protección de transformador de servicios auxiliares, una celda de medida y otra de servicios auxiliares. Del centro CPM partirá la línea de evacuación hasta el centro de seccionamiento independiente (CSI), una línea de evacuación subterránea de 5.983 metros de longitud. El punto de conexión de la central con la red de distribución se realizará en la línea S32 Serratella de 20 kV de la subestación ST Vallecárcer, y precisará de la instalación de un centro de seccionamiento telemando con una línea de entrada y salida, precisa el documento, que añade que tanto el centro de seccionamiento independiente como la extensión de red se tramitan en otros expedientes.

Cuatro plantas en Xàtiva

En la capital de la Costera se proyectan cuatro centrales solares. Una de ellas se ubicaría en el sector Canyoles, próxima al núcleo urbano de la Granja de la Costera y las otras tres en la zona del Carraixet -entre ellas la de la “Casa Llum”-, aunque en una de las tres, el proyecto Tosal Solar, el Consell denegó el permiso ambiental al afectar a una planta amenazada, tal como informó este diario.