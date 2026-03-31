Podio para el Natació Xàtiva en la jornada de la Liga Prebenjamín

El Club Natació Xàtiva subió al podio en la segunda jornada de la Liga Prebenjamín, celebrada el pasado sábado en la piscina cubierta municipal de Gandia. El nadador Lucas Belda quedó primero en los 50 metros libres, con un tiempo de 37”52; y fue también primero en los 50 m espalda, con un crono de 45”57.

La competición reunió a 155 nadadores pertenecientes a 16 clubes de la provincia de València, entre ellos, cinco del CN Xàtiva. Además de Lucas, compitieron los setabenses Indira Matamoros y Ariana Ivan (prebenjamines de 2017), y Amara Mora y Alberto Beltrán (prebenjamines de 2018). En esta competición, los prebenjamines compitieron en las pruebas de 50 metros libres y 50 metros espalda.

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Nadadores del CN Xàtiva en la jornada de la Liga Master, en Les Pereres. / Club Natació Xàtiva

Por otra parte, el Club Natació Xàtiva también disputó el tercer control de la Liga de Promoción Masters, que tuvo lugar el pasado domingo en la piscina municipal de Les Pereres de Xàtiva. La jornada reunió a 98 nadadores pertenecientes a 9 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV). Por el CN Xàtiva compitieron Pilar García, Sofía Andrés, Nati Rodríguez, Cristina Martínez, Lucia Ana Shaw, Fernando Casesnoves, Olivier Martínez, Pablo Ferri y Pepe Barberá. Los masters del Club Natació Xàtiva compitieron en diversas pruebas, logrando en algunas de ellas las marcas mínimas para los próximos campeonatos autonómicos y nacionales.