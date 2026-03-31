Podio para el Natació Xàtiva en la jornada de la Liga Prebenjamín
Lucas Belda queda primero en los 50 metros libres y en los 50 espalda, en la competición celebrada en la piscina de Gandia
El club setabense disputa el tercer control de la Liga de Promoción Masters, celebrada en Les Pereres de la capital de la Costera
El Club Natació Xàtiva subió al podio en la segunda jornada de la Liga Prebenjamín, celebrada el pasado sábado en la piscina cubierta municipal de Gandia. El nadador Lucas Belda quedó primero en los 50 metros libres, con un tiempo de 37”52; y fue también primero en los 50 m espalda, con un crono de 45”57.
La competición reunió a 155 nadadores pertenecientes a 16 clubes de la provincia de València, entre ellos, cinco del CN Xàtiva. Además de Lucas, compitieron los setabenses Indira Matamoros y Ariana Ivan (prebenjamines de 2017), y Amara Mora y Alberto Beltrán (prebenjamines de 2018). En esta competición, los prebenjamines compitieron en las pruebas de 50 metros libres y 50 metros espalda.
Por otra parte, el Club Natació Xàtiva también disputó el tercer control de la Liga de Promoción Masters, que tuvo lugar el pasado domingo en la piscina municipal de Les Pereres de Xàtiva. La jornada reunió a 98 nadadores pertenecientes a 9 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV). Por el CN Xàtiva compitieron Pilar García, Sofía Andrés, Nati Rodríguez, Cristina Martínez, Lucia Ana Shaw, Fernando Casesnoves, Olivier Martínez, Pablo Ferri y Pepe Barberá. Los masters del Club Natació Xàtiva compitieron en diversas pruebas, logrando en algunas de ellas las marcas mínimas para los próximos campeonatos autonómicos y nacionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar
- Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
- Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Qué días de Semana Santa son festivos en la C. Valenciana: El calendario laboral 2026 en Valencia confirma las libranzas a todos los trabajadores
- El alcalde de Chera denuncia la lentitud en las obras de la presa de Buseo y la falta de comunicación institucional
- Largas esperas en la estación de Alzira por una avería en la línea C2 entre Xàtiva y L'Alcúdia de Crespins