Centenares de personas siguen la representación de la Dansa Macabra en Ontinyent

Centenares de personas siguieron el pasado miércoles en las calles Gomis y Maians de Ontinyent una nueva representación de la Dansa Macabra, uno de los espectáculos más singulares del calendario cultural y festivo de la ciudad. La representación, que tenía su punto de salida en la Plaça de Sant Francesc y finalizaba en la Plaça Major, volvía a convertir el centro histórico en un gran escenario al aire libre donde música, danza y teatro se fusionaban para ofrecer una propuesta artística impulsada con la participación de numerosas entidades y asociaciones locales con apoyo del ayuntamiento.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba "la importancia de esta implicación colectiva" y tenía palabras de agradecimiento para todas las personas y entidades que hacen posible la representación, destacando que "la Dansa Macabra es una perfecta muestra de las capacidades de nuestras entidades culturales. Quiero agradecer el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que participan en este proyecto, porque gracias a su trabajo podemos ofrecer a la ciudadanía un espectáculo único y con una gran calidad artística, una representación que ha contado y contará con el apoyo municipal”, manifestaba.

La Danza Macabra de Ontinyent cuenta con la participación de numerosas entidades locales, entre ellas la Asociación Ballet Ópera, Terra Nostra, Pantomima Teatro, la Sociedad Unión Artística Musical Ontinyent, el Nuevo Orfeón y el Cor Aria, así como la Cofradía de la Soledad. La representación integra música original compuesta por Quique Orquín, director musical del acto, interpretación coral en directo y una puesta en escena que combina elementos de danza, teatro y música para dar forma a un espectáculo de gran fuerza visual y sonora.

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Desde la concejalía de Cultura se destacaba igualmente el valor de esta propuesta como iniciativa que "contribuye a dinamizar el centro histórico y a acercar la cultura en la calle, convirtiendo una vuelta más el espacio público en punto de encuentro para la ciudadanía”, concluía Àlex Borrell.