Centenares de personas siguen la representación de la Dansa Macabra en Ontinyent
La iniciativa, con música original y coros en directo, contó con la participación de diversas asociaciones y entidades locales, ofreciendo un espectáculo de gran fuerza visual.
Centenares de personas siguieron el pasado miércoles en las calles Gomis y Maians de Ontinyent una nueva representación de la Dansa Macabra, uno de los espectáculos más singulares del calendario cultural y festivo de la ciudad. La representación, que tenía su punto de salida en la Plaça de Sant Francesc y finalizaba en la Plaça Major, volvía a convertir el centro histórico en un gran escenario al aire libre donde música, danza y teatro se fusionaban para ofrecer una propuesta artística impulsada con la participación de numerosas entidades y asociaciones locales con apoyo del ayuntamiento.
El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba "la importancia de esta implicación colectiva" y tenía palabras de agradecimiento para todas las personas y entidades que hacen posible la representación, destacando que "la Dansa Macabra es una perfecta muestra de las capacidades de nuestras entidades culturales. Quiero agradecer el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que participan en este proyecto, porque gracias a su trabajo podemos ofrecer a la ciudadanía un espectáculo único y con una gran calidad artística, una representación que ha contado y contará con el apoyo municipal”, manifestaba.
La Danza Macabra de Ontinyent cuenta con la participación de numerosas entidades locales, entre ellas la Asociación Ballet Ópera, Terra Nostra, Pantomima Teatro, la Sociedad Unión Artística Musical Ontinyent, el Nuevo Orfeón y el Cor Aria, así como la Cofradía de la Soledad. La representación integra música original compuesta por Quique Orquín, director musical del acto, interpretación coral en directo y una puesta en escena que combina elementos de danza, teatro y música para dar forma a un espectáculo de gran fuerza visual y sonora.
Desde la concejalía de Cultura se destacaba igualmente el valor de esta propuesta como iniciativa que "contribuye a dinamizar el centro histórico y a acercar la cultura en la calle, convirtiendo una vuelta más el espacio público en punto de encuentro para la ciudadanía”, concluía Àlex Borrell.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
- Concierto de Laura Pausini en el Roig Arena de València
- Operación retorno de Semana Santa: La DGT registra 12 kilómetros de retenciones en la A-3 y colas kilométricas en el baipás
- Jeringuillas, machetes y okupación en el céntrico barrio valenciano de la Xerea
- Detenido un joven por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia
- Fallece el escritor valenciano Josep Piera a los 78 años