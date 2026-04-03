La Escola de Pasqua de Ontinyent amplía a 114 las plazas ante la alta demanda registrada

La Escola de Pasqua de Ontinyent suma 14 plazas al centenar previsto inicialmente y amplía la capacidad hasta las 114 plazas, según han informado desde el ayuntamiento. El regidor de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Ontinyent, Ferran Gandia, visitaba este pasado jueves, 2 de abril, la Escola de Pasqua municipal coincidiendo con su puesta en marcha en el CEIP La Solana. El programa, impulsado por el consistorio para ofrecer una alternativa de ocio educativo y saludable durante las vacaciones escolares, ha ampliado de 100 hasta 114 sus plazas "ante el alta demanda registrada en las inscripciones".

Gandia explicaba que “la respuesta de las familias ha sido muy positiva y, al ver que existía la posibilidad de ampliar el número de participantes manteniendo las condiciones del servicio, se ha optado para incrementar las plazas para poder dar respuesta a más niños y niñas”. El regidor también destacaba que esta iniciativa “facilita la conciliación familiar durante los días de vacaciones escolares al mismo tiempo que ofrece actividades educativas, deportivas y divertidas”.

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La Escola de Pasqua se desarrolla en el CEIP La Solana en horario de 9:00 a 14:00 horas los días 2, 7, 8, 9, 10 y 13 de abril, y está dirigida a niños y niñas desde los 2 años cumplidos hasta los 11. Durante estos días se realizan actividades como juegos de psicomotricidad y de mesa, talleres de expresión plástica y creatividad, así como propuestas vinculadas a la naturaleza, el reciclaje o los deportes de equipo, entre otros. El ayuntamiento destaca que esta iniciativa forma parte de las acciones que se promueven a lo largo del año para fomentar la actividad física, los hábitos saludables y la educación en valores entre la población infantil.