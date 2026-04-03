L'Alcúdia de Crespins pide a la Generalitat que compre los 41 pisos vacíos de la Sareb

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins solicitará a la Generalitat Valenciana que adquiera las 41 VPO impulsadas por la administración autonómica en los tiempos de Rafael Blasco como conseller de Territorio, unas viviendas vacías que gestiona ahora la Sareb (el banco "malo" creado para quedarse los activos tóxicos de la crisis de 2008). El pleno municipal aprobó por unanimidad la moción presentada por Compromís per l'Alcúdia de Crespins para solicitar a la Generalitat que compre los 41 pisos propiedad de la Sareb situados en un inmueble de la avenida de la Pau.

El grupo valencianista ha mostrado su satisfacción por conseguir sacar adelante la moción para reclamar al Consell la compra de las viviendas y destaca que la propuesta "se basa en el convencimiento de que la vivienda es una necesidad y que hay que hacer las actuaciones necesarias para controlar los precios y la especulación de los que la tratan como si fuera un bien de mercado". Desde Compromís muestran la satisfacción por esta aprobación, aunque el portavoz, Pepe Garrigós, afirma que "ahora hay que pasar de las buenas palabras a los hechos. Vamos a trabajar y hacer todo lo que sea necesario para que el equipo de gobierno cumpla las intenciones en realidades. Hay que presionar a la Generalitat para que actúe y haga efectiva la compra. El IVSA gestionado por el entonces conseller Blasco del PP encomendó la construcción del edificio Vilanova, pero sus errores y el olvido del interés ciudadano causaron un problema que el vecindario ha sufrido durante décadas.” Desde Compromís "hemos defendido siempre que la Generalitat tenía que hacerse cargo del mal que hizo durante el gobierno de Camps y Blasco y ahora que la Sareb saca a subasta los inmuebles es el momento de que se reparen los daños".

Además, Pepe Garrigós ha indicado que “este tipo de propuestas son las adecuadas para el problema que sufrimos con la vivienda. Es mejor adquirir y poner a disposición del público a precio razonable estos pisos que promover edificios nuevos que, además de tardar más, serán más caros. Estos días hemos visto que en la ciudad de València hay más de once mil viviendas vacías, mientras que todas las promociones que se están haciendo son especulativas y a unos precios alocados. Se tienen que cortar estas dinámicas negativas”, concluye el portavoz de Compromís per l'Alcúdia de Crespins.

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Subasta pública

Tal como informó Levante-EMV, los 41 pisos del Edificio Vilanova de l'Alcúdia de Crespins van a salir a subasta pública por mandato judicial tras el procedimiento de ejecución hipotecaria promovido por la Sareb contra la empresa propietaria del bloque. El valor inicial de los pisos subastados oscila entre los 90.850 euros -el más barato- y los 117.000 euros -el más caro-, aunque la mayoría rondan los 100.000 euros. En conjunto, el precio de todas las viviendas incluidas en el procedimiento supera ligeramente los 3 millones de euros. Como ha informado este diario, las viviendas adeudan 121.000 euros en gastos comunitarios.