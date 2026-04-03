Ontinyent invertirá en 2026 más de 100.000 euros en actividades dirigidas a personas

El Ayuntamiento de Ontinyent invertirá inicialmente en 2026 más de 100.000 euros en actividades dirigidas a las personas mayores de la ciudad, "dentro de la apuesta municipal para promover el envejecimiento activo, la participación y el bienestar físico y emocional de este colectivo", según apuntan desde el consistorio. Así se trasladaba esta semana durante las reuniones mantenidas por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Mayores Activos, Inma López, con los consejos de usuarios de los centros cívicos y de mayores municipales, "dentro del ciclo periódico de encuentros que se realizan para hacer seguimiento de la actividad y recoger propuestas de mejora".

"En concreto, el presupuesto municipal de 2026 contempla inicialmente varias partidas destinadas a la programación de actividades, con 47.500 euros para el programa Majors Actius y 63.762 para las actividades de los centros cívicos y de mayores. Tal como se destacaba durante las reuniones, se trata de cantidades susceptibles de ser ampliadas a lo largo del año en función de las necesidades y de la evolución de la programación, tal como ocurrió en 2025", prosiguen las mismas fuentes.

El alcalde Jorge Rodríguez destacaba que estos encuentros “son una herramienta muy útil para mantener un contacto directo con las personas usuarias de los centros y conocer de primera mano sus inquietudes, propuestas y valoraciones sobre las actividades que se desarrollan”. Rodríguez incidía en que “el Ayuntamiento continúa apostando para atender las necesidades de nuestras personas mayores, que han contribuido durante décadas al progreso de la ciudad y merecen continuar disfrutando de una vida activa y llena”.

"Durante las reuniones también se hizo balance de la actividad desarrollada recientemente y se recogieron diferentes observaciones y sugerencias de los consejos de usuarios para introducir mejoras puntuales en los centros municipales, tanto en cuanto a cuestiones organizativas como aspectos relacionados con las instalaciones o los servicios que se ofrecen", añaden desde el consistorio. Por su parte, la regidora de Majors Actius, Inma López, subrayaba que “la participación de los propios usuarios en la planificación y seguimiento de las actividades es fundamental para continuar mejorando la programación”. López explicaba que “estas reuniones nos permiten escuchar directamente las personas que hacen uso de los centros y adaptar las actividades a sus preferencias y necesidades”.

Entre las cuestiones abordadas también se habló de la organización de la “Nit Gran” de este año, "una de las citas más esperadas dentro de la programación municipal dirigida a las personas mayores y en la cual ya se está trabajando con novedades para la próxima edición", exponen. "Igualmente, durante los encuentros se repasó la programación del programa Majors Actius para las próximas semanas. En este sentido, el calendario del mes de abril incluye varias propuestas, entre las cuales destaca la II Jornada sobre Trabajos Tradicionales, que tendrá lugar el próximo 18 de abril al Museo del Textil de Ontinyent, así como una excursión en la localidad alicantina de Guadalest prevista para el día 20 de abril, una de las actividades que habitualmente cuenta con una gran acogida entre las personas participantes", apuntan.

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"Durante las reuniones se avanzó que la próxima ronda de encuentros con los consejos de usuarios de los centros cívicos y de mayores municipales está prevista para el mes de junio, con el objetivo de continuar haciendo seguimiento de la programación y recogiendo nuevas propuestas para seguir mejorando los servicios y actividades dirigidas a las personas mayores de Ontinyent", apostillan las mismas fuentes municipales.