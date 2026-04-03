La Pasqua Jove de Bocairent llega a la décima edición
El municipio consolida esta propuesta de ocio para la infancia, la adolescencia y la juventud
El ocio será uno de los protagonistas esenciales de las próximas semanas en Bocairent, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa y Pascua. En este sentido, uno de los componentes importantes del periodo será una nueva edición de Pasqua Jove. La programación dirigida a la infancia, la adolescencia y la juventud llegará este año a la décima edición, de forma que, tal y como afirma el concejal Sergio Gandia, “está plenamente consolidada en la agenda del municipio”.
La propuesta para 2026 tendrá como prólogo los festivales de música Xocorock y Xocoteck, que se celebrarán el 4 y 5 de abril respectivamente. La parte central de Pascua Joven tendrá lugar entre el 7 y el 13 de abril, y contará con talleres, gincanas, actividades deportivas y un espectáculo teatral para las diferentes franjas de edad incluidas en la programación. Además, el sábado 18 de abril, habrá una cita final, con el autobús a las fiestas de Banyeres de Mariola.
Toni Gisbert pone en valor que “es una programación que nace de las sugerencias hechas en el marco de los consejos locales de infancia y adolescencia y de juventud”. Además, el técnico municipal que coordina la Pasqua Jove de Bocairent señala que “hay variedad de formatos y destinatarios diferentes, con protagonismo de las actividades al aire libre y en instalaciones exteriores”.
A su vez, el concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud, señala que “la continuidad de Pasqua Jove durante diez ediciones es una demostración más de la apuesta por las políticas de juventud que hacemos en Bocairent”. Para Sergio Gandia, “el grado de actividad y el número de propuestas dirigidas a estas franjas de edad ponen de manifiesto que los más jóvenes no solo tienen espacio en nuestro pueblo, sino que se trata de un espacio propio y protagonista”.
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