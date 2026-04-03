El SES La Llosa de Ranes organitza el XI Certamen de lectura i triomfa en l'Olimpiada de càlcul mental
La localitat de la Costera acull per primera vegada la fase local del concurs d'expressió oral
La Llosa de Ranes va viure el passat 27 de març una jornada dedicada a la literatura i l’expressió oral amb la celebració de la Fase Local de l’11a edició del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta "De Viva Veu" a l’Auditori Municipal. Un certamen organitzat pel SES la Llosa de Ranes, amb la col·laboració del CEIP Crist del Miracle i de l’ajuntament de la localitat.
Aquest tipus d’esdeveniment permet al alumnat aplicar de manera pràctica les estratègies de comprensió, treballant l’entonació, el ritme i les pauses, elements que són essencials per a transmetre correctament el sentit dels textos. D’aquesta manera, el certamen actua com un impuls que motiva els estudiants a aprofundir en el seu aprenentatge lingüístic.
L'acte va estar presentat per Andreu Galán Martí, poeta, recitador i escriptor de l’obra "Cansat dels diumenges" i el llibre infantil "Qui no sap riure no sap viure". La regidora de Cultura, Marga Huerta Guitart, va descriure l’essència de la jornada amb l’expressió “donar vida a les paraules”. La participació de l’ajuntament va fer possible que l’acte se celebrara al municipi per primera vegada.
La convocatòria anual del certamen s’estructura en tres fases: la primera, és el treball i la selecció que es realitza al centre educatiu; la segona, és la fase local, i la tercera és la Fase Final de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà a Alzira el pròxim mes de maig. L’alumnat participant ha competit en categories diferents en funció del curs que estudien, on havien de llegir fent ús de la millor pronunciació, entonació, ritme i dicció. Després de fer les lectures es va procedir a la deliberació dels representats a la Fase Final de la Comunitat Valenciana, mitjançant un sistema de votació del públic i del comité de selecció al Certamen Escolar de Lectura. Els guanyadors que han passat a la fase final a celebrar en Alzira són: Categoria Passerells (1r i 2n d'ESO) Ainhoa España Gil (Representant) i Vega Valero Valverde (Suplent); Categoria Oronetes (3r i 4t d'ESO) Eva Pla Bataller, Hugo Bertomeu Terol i Marc Alba Bou (Representants); Lluna Vidal Pascual, Aroa López Ferrando i Guillem González Bertomeu (Suplents).
Olimpiada
Altra gran notícia per al centre va ser la bona posició aconseguida en l’Olimpíada Iberoamericana de Càlcul Mental 2026 pel SES La Llosa de Ranes. Una competició internacional virtual centrada en fer operacions matemàtiques sense calculadora, on s’avalua la velocitat, precisió i agilitat mental, amb exercicis d’operacions matemàtiques, sèries numèriques i reptes de memòria i lògica numèrica. De 1.052 alumnes participants, sis alumnes de la Llosa van quedar entre els cent primers, i l’alumne Guillem González Bertomeu, va ser la millor marca d’Espanya en la competició, rebent el centre una felicitació personal d’Alberto Coto, campió mundial i rècord Guinness de Càlcul Mental, pels magnífics resultats obtinguts.
