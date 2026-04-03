Xàtiva y Ontinyent «vibran» con sus procesiones de Semana Santa

Un año más, la tradición ha invadido las calles de Xàtiva y Ontinyent con sus reconocidas procesiones de Semana Santa. Las capitales comarcales de la Costera y la Vall d’Albaida han registrado una notable asistencia en toda la serie de actos que han acogido estos días, donde los cofrades han recorrido algunas de las principales arterias de ambos municipios.

La jornada de hoy se suma a las de los días precedentes, donde la devoción ha impregnado los rincones más característicos de las dos ciudades. A diferencia de otras jornadas precedentes, todo ha comenzado de buena mañana. Así, la procesión de «la Camilla» en Xàtiva y el «encuentro doloroso» en Ontinyent capitalizaron la presencia de devotos y visitantes en la primera mitad del día. Y eso que se venía de citas nocturnas importantes, como la procesión del Silencio en Ontinyent o la procesión de Penitencia en Xàtiva, coordinadas el día anterior.

Agustí Perales Iborra

Ya por la tarde, las procesiones del Santo Entierro en las capitales de la Vall d’Albaida y la Costera han sido de nuevo dos de los actos con mayor asistencia de público de este año. Y es que desde buena hora de la mañana, muchos han sido los vecinos que se reservaron un hueco depositando sus sillas en la vía pública. Hay costumbres que perduran en el tiempo.

Muchos son los creyentes -y no tanto- que tienen marcado en rojo estas procesiones en su calendario. Y es que muchos son los residentes de ambas ciudades que «vibran» con la Semana Santa.

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Agustí Perales Iborra

Programa del fin de semana

Aún quedan eventos relacionados con la Semana Santa. En Xàtiva mañana se oficiará la oración al Santo Sepulcro en la Parroquia de Sant Pere. Y el domingo de Resurrección se coordinará la procesión y el "Encuentro Glorioso" por la mañana. En Ontinyent, por su parte, mañana se oficia el «Oficio de Tinieblas» en la parroquia de Santa María por la mañana y por la noche llega «la nit de Panderos». El domingo también habrá un «Encuentro Glorioso».